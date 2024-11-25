السياحة تعلن أسعار خدمات التحسين على برامج الحج

أتاحت وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة العاملة بموسم الحج، إضافة التحسين للبرنامج إقتصادي «ج»، والبرنامج البري «ج» بفنادق خمس نجوم حتى ٢٥٠ مترا من الحرم نظير تحصيل مبلغ 17000 جنيه من كل حاج.

أسعار خدمات التحسين على برامج الحج

كما قررت وزارة السياحة والآثار السماح للشركات بإمكانية إضافة التحسين لبرامج إقتصادي «ج» والبري «ج» بفنادق خمس نجوم أو 4 نجوم بعد 250 متر وحتى 750 مترا من الحرم نظیر تحصیل مبلغ 14000 جنية من كل حاج.



أسعار برامج الحج السياحي



وأعلنت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي وأسعار برامج الحج للموسم الحالي، وجاءت كالتالي:

- خمس نجوم «أ» وحتى 250 مترا من الحرم المكي بسعر 580 ألف جنيه.

- خمس نجوم «ب» من 250 مترا وحتى 1250 مترا من ساحة الحرم المكي بسعر 520 ألف جنيه.

- اقتصادي طيران «أ» موسم كامل بفنادق مكة وحتى 1250 مترا بسعر 295 ألف جنيه.

- اقتصادي طيران «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتي 2000 متر بسعر 275 ألف جنيه.

- اقتصادي طيران «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 250 ألف جنيه.

- بري «أ» موسم كامل فنادق مكة وحتى 1250 مترا 260 ألف جنيه.

- بري «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 245 ألف جنيه.

- بري «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 225 ألف جنيه.

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