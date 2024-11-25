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الأوراق المطلوبة لحصول المطلقات على معاش الأب أو الأم

الأوراق المطلوبة
الأوراق المطلوبة لحصول المطلقات على معاش الأب أو الأم

تساؤلات عديدة  حول الأوراق المطلوبة لحصول المطلقات على معاش الأب أو الأم ، وكشفت الهيئة القومية للتأمينات عن الأوراق والمستندات المطلوبة.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، الأوراق المطلوبة للحصول المطلقات على  معاش الأب أو الأم.

 

 الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

 

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددا من الأوراق التي يجب على المُطلقة تقديمها للتمكن من صرف معاش عن والدها أو والدتها المؤمن عليهما.

 

الأوراق المطلوبة لحصول المطلقات علي معاش الأب أو الأم

وتضمنت الأوراق المطلوبة للحصول المطلقات علي  معاش الأب أو الأم، ما يلي: 

 

ـ 3 صور من قسيمة الزواج + الأصل للاطلاع.

- 3 صور من قسيمة الطلاق + الأصل للاطلاع.

- 3 صور من شهادة ميلاد الابنة المترملة + الأصل للاطلاع.

ـ حال حصولها على معاش آخر يتمّ إحضار مفردات المعاش الآخر أو معاش عن نفسها وذلك في حالة المعاش الحكومي فقط.

- في حالة وجود دخل من عمل يتمّ إحضار مفردات المرتب وفي حالة القطاع الخاص يتمّ الاعتماد على طابعة من التغطية من الحاسب الآلي.

- رقم الهاتف المحمول

- خطاب معتمد من البريد أو أحد البنوك بالتحويل «الحساب الجاري» أو استخراج بطاقة ميزة من أحد البنوك أو هيئة البريد أو المحافظ الإلكترونية الصادرة من أحد البنوك أو إحدى شركات الاتصالات لتحويل المعاش عليه.

- خطاب من الأحوال المدنية لحالات الزواج والطلاق والترمل في حالة مرور أكثر من عام على الطلاق أو الترمل.

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