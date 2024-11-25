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مصر للطيران تهنئ تحالف ستار العالمي بجائزة الأفضل في العالم للعام الخامس

تحالف ستار العالمي،
تحالف ستار العالمي، فيتو

هنأت مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمى التحالف بمناسبة حصوله على جائزة أفضل تحالف طيران في العالم في جوائز السفر العالمية المرموقة وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 24 نوفمبر 2024 في ماديرا البرتغالية بحضور نخبة من أبرز المهتمين بالسفر والسياحة العالمية.

مصر للطيران تهنئ تحالف ستار العالمي بجائزة أفضل تحالف في العالم للعام الخامس

وقد حصلت استراحة  درجة رجال الأعمال بمطار لوس أنجلوس التابعة للتحالف بنسخة أمريكا الشمالية في يوليو ٢٠٢٤ على لقب "أفضل استراحه للركاب بمطار في أمريكا الشمالية للعام الخامس على التوالي، مما يعزز مكانتها في مجال ريادة الضيافة بالمطارات.


هذا وأعرب ثيو باناجيوتوليوس، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار عن امتنانه للفوز بهذه الجائزة، قائلا: "نحن ممتنون للغاية للفوز بلقب أفضل تحالف طيران في العالم مرة أخرى. إن هذا الإنجاز  يعكس التفاني الدائم لموظفي شركات الطيران الأعضاء ب تحالف ستار وحرصهم  واهتمامهم بتقديم تجارب سفر سلسة للعملاء. كما أتوجه بخالص الشكر لعملائنا الكرام على ولائهم وثقتهم ودعمهم المستمر."


إن الهدف من حفل توزيع جوائز السفر العالمية في نسختها الحادية والثلاثين هو التعرف على التميز في مختلف قطاعات السفر والسياحة والضيافة، هذا ويتم تحديد الفائزين بناءً على استطلاع عالمي يشارك فيه مسؤلين مؤهلين في قطاع السفر، بالإضافة إلى المسافرين.

وهنأ جراهام إي كوك، مؤسس جوائز السفر العالمية التحالف لفوزه بلقب 'أفضل تحالف طيران في العالم 2024، موضحا أن هذا الإنجاز المتميز يبرز دور المنظمة فى رفع مستوى التحالفات بصناعه الطيران.

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