صندوق رعاية المبتكرين: بدء صرف الدعم المادي لـ130 فريقًا ضمن برنامج iclub

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، البدء في صرف الدعم المادي لـ 130 فريقًا من الفرق المستوفاة للشروط والتي استكملت إجراءات التعاقد في إطار المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، ضمن برنامج iclub.

ويستمر صرف الدعم المادي خلال الفترة المقبلة لجميع الفرق المتأهلة المستوفية لشروط الصرف.



مجالات المسابقة:

* الطاقة (الطاقة الفيزيائية، والطاقة الكيميائية).

* البيئة (الهندسة البيئية، والبيئة وعلوم الأرض).

* الروبوتات والآلات الذكية.

* الأنظمة البرمجية (هندسة البرمجيات، والأنظمة المدمجة).

* الذكاء الاصطناعي.

شملت المشاركة جميع الصفوف الدراسية المستهدفة في المسابقة (من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي) من مختلف أنواع المدارس (فني، عام، تجريبي، قومي، خاص، فني متطور، STEM، مدارس النيل).

وفي سياق متصل حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصوير حلقة لبرنامج (Gen z)، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث كان في استقباله الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته البالغة بحضوره لبرنامج (Gen z)، وقال إنه فور دخوله للقاعة ومشاهدته للشباب المتواجدين شعر بطاقة إيجابية، رغم التعب والجهد الذي يتم بذله على مدار اليوم، فالميزة الهائلة في مصر هي القوة الناعمة للشباب، "وكلما التقيت بمسئولين دوليين أكدوا أن مصر تتمتع بميزة فى قوتها الناعمة".

وأشار مدبولي إلى أن فكرة البرنامج رائعة، وأن ريادة الأعمال والبحث العلمي والابتكار تسهم في إيجاد أفكار ترتكز عليها دول مختلفة، لافتا إلى أن الحكومة في تشكيلها الأخير تضم مجموعة وزارية لريادة الأعمال.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستحتل مرتبة متقدمة تستحقها في ظل تواجد شباب أمثال المشاركين، مع أهمية الإصرار على السعي وراء أفكارهم وأحلامهم، مخاطبا هؤلاء الشباب: لا تتوقعوا أن تكون الحياة وردية بل ستواجهون صعوبات وتحديات لكن منها سيولد النجاح، وستتطور أفكاركم، وحتما ستنجحون.

وناقش رئيس الوزراء مع الفرق المشاركة في الحلقة مشاريعهم المبتكرة، وأبدى إعجابه بالمشاريع التي تمس احتياجات فئات مختلفة من المجتمع.

برنامج لريادة الأعمال خاص لطلاب الجامعات

يذكر أن برنامج (Gen z) هو برنامج لريادة الأعمال خاص لطلاب الجامعات يقدمه الإعلامي أحمد فايق، يشارك فيه طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجيا، حيث شارك في المسابقة بمرحلتها الأولى ٢٥ ألف طالب تسابقوا للحصول على دعم قيمته ١٠٠ مليون جنيه، مقسمة إلى ٥٠ مليون جنيه مقدمة من صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، و٥٠ مليونا من صندوق تحيا مصر.

ويشارك في لجنة التحكيم مجموعة كبيرة من العلماء ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى، وسوف تذاع الحلقة قريبا على شاشة قناة دي أم سي ومنصة watch it.

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