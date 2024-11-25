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المتحدث العسكري: القوات البحرية تشارك في إنقاذ عدد من الأفراد بنطاق البحر الأحمر (صور)

القوات المسلحة، فيتو
القوات المسلحة، فيتو

كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة قيادة القوات البحرية بدفع عدد من القطع البحرية وطائرات مركز البحث والإنقاذ فور تلقي بلاغ استغاثة يفيد بتعرض المركب السياحى (سي ستوري) للغرق أثناء تنفيذ أعمال الغطس جنوب مدينة مرسى علم بنحو (35) كم للمشاركة فى أعمال البحث عن المفقودين والناجين، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة فى أعمال البحث والإنقاذ.

 وذلك فى ظل سوء الأحوال الجوية واتساع نطاق الحادث، وقد أسفرت الجهود عن إنقاذ عدد (28) فردا بالتعاون مع إحدى السفن السياحية التى تصادف تواجدها بمنطقة الحادث.

 كما تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة للناجين ونقل الحالات التى تستدعى رعاية طبية عاجلة إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر. 

كما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف جهودها لمواصلة عمليات البحث عن باقى المفقودين والناجين.

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