اتحاد المنتجين يكشف عن انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبيض، كشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن وبيض المائدة.

سعر كرتونة البيض

أسعار البيض، ولفت خلال تصريحات تليفزيونة بقناة “صدى البلد” إلى أن كرتونة البيض المستورد حاليا تسجل 150 جنيها، بينما انخفض سعر المحلي لأقل من هذا السعر.

انخفاض أسعار الدواجن

وأشار إلى أن أسعار الدواجن حاليا انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30% بعد عودة المربين إلى الدورة الإنتاجية واستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار الأعلاف ووفرتها بالسوق.

سعر كيلو الدواجن

وأشار إلى أن سعر كيلو الدواجن حاليا يتراوح ما بين 66 إلى 72 جنيها في ظل تراجع اسعار الأعلاف وعودة حركة الإنتاج لمعدلاتها الطبيعية.

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