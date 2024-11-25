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أخبار مصر

بيان عاجل للسكك الحديدية بشأن حادث تصادم قطار بأتوبيس طلاب بلبيس

سكك حديد مصر
سكك حديد مصر

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان رسمي أنه لا صحة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادث تصادم بين جرار قطار وأتوبيس يقل 30 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم من بلبيس، مما أدى إلى مصرعهم جميعًا.


وأوضحت الهيئة أن الخبر المنشور لا أساس له من الصحة، وأن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي، ولا توجد أي مشاكل أو حوادث غير اعتيادية على شبكة السكك الحديدية.


وشددت الهيئة في بيانها على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار، وطالبت المواطنين بعدم تداول أي معلومات غير مؤكدة من شأنها نشر الفزع بين الناس. كما دعت الجميع إلى التأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية لتجنب نشر أخبار كاذبة قد تعرض الأفراد للمسؤولية القانونية.


وفي ختام البيان، أكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص الذين قاموا بنشر هذه الأخبار المغلوطة.
 

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر حادث تصادم بين جرار قطار وأتوبيس بلبيس سكك حديد مصر

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