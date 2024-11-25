الإثنين 25 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية وسريعة المفعول تخلصك من قشرة الشعر

قشرة الشعر
قشرة الشعر

قشرة الشعر من المشكلات الشهيرة التى تنتشر بين الفتيات والشباب فى فصل الشتاء نتيجة تراكم الدهون على فروة الشعر ما يسبب القشرة.

وعلاج القشرة أمر ضرورى لتجنب التهابات فروة الرأس والحكة والتخلص من الاحراج الذى تسببه قشرة الشعر لصاحبتها.

وصفة طبيعية لعلاج قشرة الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج قشرة الشعر فى الشتاء.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

ماء دافئ (حسب الحاجة)

طريقة التحضير:

  • في وعاء صغير، امزجي زيت الزيتون مع عصير الليمون جيدًا.
  • دلكي فروة رأسك بالخليط برفق لمدة 5-10 دقائق.
  • غطي شعرك بغطاء رأس أو منشفة دافئة واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.
  • اغسلي شعرك جيدًا باستخدام شامبو مناسب.
  • كرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • يساهم المزيج في تحسين صحة فروة الرأس وتجديد الخلايا.
  • باستخدام هذه الوصفة بانتظام، يمكنك التخلص من القشرة والحفاظ على صحة شعرك.
علاج قشرة الشعر 
علاج قشرة الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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وصفة طبيعية لجمال ولمعان شعرك فى الشتاء

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زيت الخروع يحل مشاكل شعرك في زمن قياسي

 

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قشرة الشعر علاج القشرة وصفة طبيعية لعلاج قشرة الشعر العناية بالشعر الشتاء نادية محمد خبيرة التجميل

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