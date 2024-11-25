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صحة ومرأة

نصائح مهمة تمنحك شعرًا صحيًا ولامعًا، اتبعيها

الشعر الجميل، فيتو
الشعر الجميل، فيتو

الشعر الجميل علامة من علامات الجمال التي تسعى لها الفتيات كثيرا؛ لأن الشعر يزيد من جمال صاحبته، لذا تحرص الفتيات كثيرا على العناية بالشعر.

والشعر الجميل اللامع لا يتحقق بدون التغذية السليمة والبعد عن الضغوط النفسية وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر من جذوره.

نصائح مهمة تمنحك شعر لامع وصحي 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، نصائح مهمة للحصول على شعر لامع وصحى، منها:-

  • تناول غذاء صحي ومتوازن، غني بالفيتامينات والمعادن والبروتين.
  • شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم والشعر.
  • تجنب استخدام الماء الساخن لغسل الشعر، استخدمي ماء فاتر.
  • تمشيط الشعر بلطف، وتجنب تمشيط الشعر وهو مبلل.
  • الإقلال من استخدام الأجهزة الحرارية مثل المكواة والسيشوار.
  • قبل استخدام أي وصفة جديدة، يجب اختبارها على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.
الشعر الجميل 
الشعر الجميل 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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زيت اللافندر، يحل كل مشكلات شعرك في زمن قياسي

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افردى شعرك بحليب جوز الهند بدلا من الطرق المدمرة له

 

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