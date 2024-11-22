حكة والتهابات فروة الرأس من الإصابات المزعجة التى تحدث لأسباب عديدة، ويجب الاهتمام بعلاجها لتجنب تساقط الشعر وضعفه.

وحكة والتهابات فروة الرأس يمكن علاجها بالكريمات الطبية والأدوية التى يصفها الطبيب بجانب الوصفات الطبيعية التى ترطب وتطهر فروة الرأس.

وصفة طبيعية لعلاج حكة والتهابات فروة الرأس

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج حكة والتهابات فروة الرأس.

المكونات:-

ملعقتان من زيت جوز الهند.

5-6 قطرات من زيت شجرة الشاي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

امزجى المكونات جيدا حتى تحصلى على خليط متجانس.

دلكى المزيج بلطف على فروة الرأس، مع التركيز على المناطق التي تعاني من الحكة أو الالتهابات.

اتركى المزيج على فروة الرأس لمدة 20-30 دقيقة حتى يمتصه الجلد.

بعد ذلك، اغسلى شعرك جيدًا بإستخدام شامبو لطيف.

يمكن استخدام هذه الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

يجب تجنب استخدام المنتجات الكيميائية القاسية على فروة الرأس حتى لا تزيد من التهيج.

تأكي من أن شعرك جاف قبل تطبيق الوصفة، لأن الزيت قد لا يمتص جيدًا على الشعر الرطب.

بإتباع هذه الوصفة الطبيعية، يمكنك تهدئة الحكة والالتهابات بشكل فعال وآمن، مما يعزز صحة فروة رأسك ويساعد على تحسين نمو الشعر.

حكة والتهابات فروة الرأس

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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