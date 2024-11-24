تساقط الشعر وتقصفه من أشهر مشكلات الشعر المنتشرة بين الفتيات لأسباب عديدة، وللأسف هذه المشكلات تؤثر على كثافة جمال الشعر.

وتحرص الفتيات على علاج تساقط الشعر وتقصفه، ورغم وجود علاج دوائي، إلا أن الفتيات تفضل دائما الوصفات الطبيعية غير المكلفة وليس لها أضرار جانبية.

مكونات طبيعية لعلاج تساقط الشعر وتقصفه

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، مكونات طبيعية لعلاج تساقط الشعر وتقصفه، منها:

زيت جوز الهند: فهو غني بالفيتامينات والمعادن، ويرطب الشعر ويقويه، دلكي فروة رأسك بزيت جوز الهند الدافئ واتركيه لمدة ساعة قبل غسله.

جل الصبار: يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على نمو الشعر، واستخدمي جل الألوفيرا الطازج على فروة رأسك وشعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل الشطف.

البيض: غني بالبروتين الذي يقوي الشعر، اخفقي بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وطبقيها على شعرك لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

عصير البصل: يحتوي على الكبريت الذي يحفز نمو الشعر، دلكي فروة رأسك بعصير البصل واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل الشطف.

الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التلف، اشربي الشاي الأخضر بانتظام وطبقي الأكياس المستخدمة على شعرك كقناع.

تساقط الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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