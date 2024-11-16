وصفة طبيعية تقضي على موجة الشعر وتساعد على فرده

موجة الشعر من المشكلات الشائعة بين العديد من الفتيات خاصة فى مصر وهو مشكلة مزعجة لهن لأنها تؤثر على فرد الشعر ومظهره.

وموجة الشعر يمكن علاجها من خلال وسائل فرد الشعر ولكنها تضر بالسعر كثيرا وتسبب تساقطه وتقصفه، لذا تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر وتفرده دون أى أضرار جانبية.

وصفة طبيعية تقضي على موجة الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تقضى على موجة الشعر وتساعد على فرده.

المكونات:-

ملعقتين من حليب جوز الهند

ملعقة زيت زيتون

ملعقة صغيرة عسل نحل

الطريقة:-

اخلطي حليب جوز الهند مع زيت الزيتون في وعاء صغير.

ثم أضيفي العسل إلى الخليط، واخلطيهم جيدا حتى يتجانسوا.

بعد غسل شعرك جيدا بالشامبو، قسمي الشعر إلى أجزاء صغيرة وابدئي بتوزيع الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

قومي بتدليك فروة الرأس بلطف ثم غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركي الماسك لمدة 30 دقيقة.

بعد مرور الوقت المحدد، اغسلي شعرك جيدا بالماء الفاتر.

استخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

يمكنكِ إضافة بضع قطرات من زيت الأرجان أو زيت جوز الهند لتعزيز فعالية الماسك.

بهذه الطريقة، يمكنكِ الاستمتاع بشعر ناعم ومفرود بشكل طبيعي دون الحاجة إلى استخدام أدوات فرد الشعر التي قد تضر بالشعر على المدى الطويل.

القضاء على موجة الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.