نعومة الشعر وجماله تزيد من جمال صاحبتها، وهذا يلزم خلوه من جميع المشكلات التى تؤثر على لمعانه ومظهره، لذا تحرص الفتيات على العناية به.

والعناية بالشعر تجبر الفتيات على التغذية السليمة التى تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مع تطبيق الوصفات الطبيعية.

وصفة طبيعية لشعر جميل وانسيابى

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لشعر جميل وانسيابى وأكثر نعومة.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري).

طريقة التحضير:

امزجي زيت جوز الهند مع العسل جيدًا في وعاء صغير.

إذا كنت ترغبين في إضافة الليمون، أضيفيه إلى المزيج.

سخني الخليط قليلًا في الميكروويف أو على بخار ماء، حتى يصبح دافئا، ولكن لا تجعليه ساخنا جدا.

قومي بتوزيع الخليط على شعرك المبلل من الجذور إلى الأطراف.

غطي شعرك بغطاء رأس بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركيه لمدة 30-45 دقيقة.

اشطفي شعرك جيدًا باستخدام شامبو خفيف.

يمكنك استخدام البلسم بعد الشطف للحصول على نعومة إضافية.

استخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على شعر انسيابي وناعم بشكل ملحوظ.

شعر انسيابي

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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