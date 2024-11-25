عريضة تطالب باستقالة رئيس الوزراء بريطانيا

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عريضة تطالب باستقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حصلت على أكثر من مليون توقيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن العريضة المطالبة باستقالة ستارمر، الذي تولى منصبه في يوليو الماضي، وإجراء انتخابات مبكرة، يجري التصويت عليها في موقع البرلمان البريطاني الإلكتروني.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن العريضة ظهرت على خلفية تزايد الاستياء من سياسة حزب العمال الضريبية، كما رأى كاتب المقال بأن رئيس الوزراء لم يفِ بوعوده الانتخابية.

وأضافت الصحيفة، أنه غالبا ما يتم تجاهل مثل هذه الالتماسات والطلبات، لكن مثل هذا الطلب قد يتم النظر فيه في اجتماع البرلمان البريطاني، نظرا لعدد الموقعين عليه.

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