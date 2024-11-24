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شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

شقيقة الملك تشارلز
شقيقة الملك تشارلز وزوجته كاميلا، فيتو

منعت الأميرة آن شقيقة ملك بريطانيا تشارلز الثالث زوجته الملكة كاميلا من خرق البروتوكول خلال حدث عام هذا الأسبوع.

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا 

وحضرت الملكة والأميرة حفلا بمناسبة يوم التأسيس في جامعة لندن. وباعتبارها مستشارة، قدمت الأميرة، 74 عاما، لكاميلا، 77 عاما، شهادة الدكتوراه الفخرية في الأدب، كإشارة لطيفة لجهودها المستمرة في تعزيز الأدب بالمملكة المتحدة.

وبعد أن وصل الثنائي معا إلى الجامعة، تم اصطحابهما إلى مبنى مجلس الشيوخ، حيث أقيم الحفل. لكن لإظهار الاحترام تجاه آن، دعتها كاميلا لدخول الغرفة أولا، كاسرة بذلك الخطوة الأولى من البروتوكول الملكي الذي كان معمولا به منذ عام 1066.

ترتيب الأسبقية في العائلة المالكة

وذكرت صحيفة "إكسبريس" أن آن، التي تعرف جيدا ترتيب الأسبقية في العائلة المالكة، "ابتسمت ورفضت بأدب"، وبدلا من ذلك دعت كاميلا لدخول الغرفة أولا.

وأثناء أداء الواجبات العامة، من المتوقع أن يحترم أفراد العائلة المالكة "التسلسل الهرمي للأهمية الاسمية"، مما يعني أن الملوك يجب أن يدخلوا الغرفة دائما أولا.

وعلى الرغم من أن آن، وهي الابنة الوحيدة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، ولدت في عائلة ملكية، إلا أنها لا تزال تحتل مرتبة أقل من زوجة الملك تشارلز.

وأصبحت كاميلا وآن مقربتين من بعضهما البعض منذ انضمامها إلى العائلة المالكة في عام 2005 بعد زواجها من تشارلز، 76 عاما.

وفي الحدث الذي أقيم يوم الأربعاء، شوهد الثنائي وهما يتبادلان الضحكات ويلتقطان الصور معا، حيث انضما إلى 4 آخرين من الحاصلين على الدكتوراه الفخرية في الجامعة.

 

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