الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد النعناع، يخفف الصداع النصفي ويعالج نزلات البرد والأنفلونزا ويقلل التوتر

فوائد النعناع، فيتو
فوائد النعناع، فيتو

فوائد النعناع، النعناع من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها استخدامات عديدة حيث يستخدم كتوابل وكمشروب علاجى ويدخل في صناعة بعض الأدوية ومستحضرات التجميل.

وفوائد النعناع، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله خاصة فى فترة تغيير الفصول وفصل الشتاء.

أهمية تناول النعناع 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن النعناع هو نبات عشبي ينتمي إلى فصيلة الشفوية، ويُستخدم على نطاق واسع في مختلف الثقافات حول العالم، سواء في الطهي أو كعلاج طبي، ويتميز برائحته العطرية المنعشة ونكهته الفريدة، ويحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية التي تجعله جزءًا مهمًا من النظام الغذائي.

فوائد النعناع 
فوائد النعناع 

فوائد النعناع للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد النعناع الصحية:-

  • يُعتبر النعناع من أفضل العلاجات الطبيعية للمشاكل الهضمية، حيث يساعد على تخفيف الانتفاخ وغازات المعدة، ويُستخدم في علاج عسر الهضم، ويُعزز النعناع إنتاج العصارة الصفراوية، مما يساعد على تحسين عملية الهضم.
  • يُستخدم زيت النعناع في تخفيف الصداع، حيث يُعتبر من المسكنات الطبيعية، ويمكن تطبيقه موضعيًا على الجبهة أو استنشاقه لتخفيف آلام الرأس، خاصةً الصداع النصفي.
  • يُساعد النعناع في فتح مجاري التنفس وتخفيف أعراض الزكام والإنفلونزا، ويُعتبر مُهدئ للسعال ويُساعد في طرد البلغم، مما يجعل التنفس أسهل.
  • يُستخدم النعناع في العديد من المشروبات مثل الشاي، مما يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، وله تأثير مهدئ على الجسم، مما يُساعد في تقليل التوتر والقلق.
  • يُعتبر النعناع مكون شائع في معاجين الأسنان وغسولات الفم بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، حيث يُساعد في القضاء على رائحة الفم الكريهة ويُعزز صحة اللثة.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن استنشاق رائحة النعناع يمكن أن يُحسن من الذاكرة والتركيز، مما يجعله مفيد للطلاب والأشخاص الذين يحتاجون إلى زيادة مستوى انتباههم.
  • يُساعد النعناع في السيطرة على الشهية، مما يجعل من السهل الالتزام بنظام غذائي صحي، وإضافة النعناع إلى الوجبات قد يساعد على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام.
  • يحتوي النعناع على مركبات تُساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، مما قد يكون مفيد في علاج حالات مثل التهاب المفاصل.

وتابعت، بفضل فوائده الصحية المتعددة، يُعتبر النعناع إضافة قيمة إلى النظام الغذائي، ويمكن استخدامه في السلطات، المشروبات، أو حتى كنكهة للأطباق المختلفة، ويجب على الأفراد أن يتناولوه باعتدال للاستفادة من فوائده دون أي آثار جانبية محتملة.

txt

فوائد فيتامين b12، يعزز صحة الجهاز العصبي والمناعة ويحمي من أمراض القلب

txt

فوائد البنجر، يخفض ضغط الدم ويحمى من السرطان ويعالج الأنيميا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

النعناع فوائد النعناع فوائد النعناع للصحة أهمية تناول النعناع الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد جوزة الطيب، يقوي المناعة ويحسن الهضم ويحمي من السرطان

فوائد الصمغ العربي، لصحة القلب والكلى ولجمال بشرتك

فوائد الجمبري، يعزز صحة الجهاز العصبي ويقوي المناعة وينقص الوزن

فوائد الحلبة للمرأة، تزيد من إنتاج الحليب للمرضعات وتقلل ألم الدورة الشهرية

الأكثر قراءة

جهاد جريشة يكشف مدى صحة هدف أوباما الملغى في مرمى الزمالك

تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين (صور)

صورة حديثة لسد النهضة تكشف آخر تطورات مخزون المياه قبل انتهاء موسم الفيضان

حرق جثمان السنوار ونثر الرماد في البحر، قناة إسرائيلية تكشف مصير جثة قائد حماس (صور)

لم يصل إليها من قبل، أسعار الذهب تحقق أرقاما قياسية خلال أكتوبر، وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد القفزة التاريخية، أسعار السبائك الذهبية في الأسواق (آخر تحديث)

اليوم، انتهاء تلقي طلبات الراغبين لوظائف في دولة البوسنة والهرسك

تباهى بها نصر الله قبل وفاته، ما هي "مؤسسة القرض الحسن" بعد استهداف إسرائيل فروعها في لبنان؟

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، مطار نيوزيلندي يحظر العناق لأكثر من 3 دقائق

من داخل مطبخ ماكدونالدز، ترامب يسخر من هاريس بـ"قلي البطاطا" (فيديو)

اضطراب ما بعد الصدمة، نهاية مأساوية لـ ناجية إسرائيلية من هجوم حماس في عيد ميلادها

تحذيرات من خطط إيلون ماسك لإنشاء مدينة سكنية للبشر على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تصريحات الرئيس السيسي في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية