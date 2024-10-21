فوائد النعناع، يخفف الصداع النصفي ويعالج نزلات البرد والأنفلونزا ويقلل التوتر

فوائد النعناع، النعناع من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها استخدامات عديدة حيث يستخدم كتوابل وكمشروب علاجى ويدخل في صناعة بعض الأدوية ومستحضرات التجميل.

وفوائد النعناع، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله خاصة فى فترة تغيير الفصول وفصل الشتاء.

أهمية تناول النعناع

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن النعناع هو نبات عشبي ينتمي إلى فصيلة الشفوية، ويُستخدم على نطاق واسع في مختلف الثقافات حول العالم، سواء في الطهي أو كعلاج طبي، ويتميز برائحته العطرية المنعشة ونكهته الفريدة، ويحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية التي تجعله جزءًا مهمًا من النظام الغذائي.

فوائد النعناع

فوائد النعناع للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد النعناع الصحية:-

يُعتبر النعناع من أفضل العلاجات الطبيعية للمشاكل الهضمية، حيث يساعد على تخفيف الانتفاخ وغازات المعدة، ويُستخدم في علاج عسر الهضم، ويُعزز النعناع إنتاج العصارة الصفراوية، مما يساعد على تحسين عملية الهضم.

يُستخدم زيت النعناع في تخفيف الصداع، حيث يُعتبر من المسكنات الطبيعية، ويمكن تطبيقه موضعيًا على الجبهة أو استنشاقه لتخفيف آلام الرأس، خاصةً الصداع النصفي.

يُساعد النعناع في فتح مجاري التنفس وتخفيف أعراض الزكام والإنفلونزا، ويُعتبر مُهدئ للسعال ويُساعد في طرد البلغم، مما يجعل التنفس أسهل.

يُستخدم النعناع في العديد من المشروبات مثل الشاي، مما يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، وله تأثير مهدئ على الجسم، مما يُساعد في تقليل التوتر والقلق.

يُعتبر النعناع مكون شائع في معاجين الأسنان وغسولات الفم بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، حيث يُساعد في القضاء على رائحة الفم الكريهة ويُعزز صحة اللثة.

تشير بعض الدراسات إلى أن استنشاق رائحة النعناع يمكن أن يُحسن من الذاكرة والتركيز، مما يجعله مفيد للطلاب والأشخاص الذين يحتاجون إلى زيادة مستوى انتباههم.

يُساعد النعناع في السيطرة على الشهية، مما يجعل من السهل الالتزام بنظام غذائي صحي، وإضافة النعناع إلى الوجبات قد يساعد على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام.

يحتوي النعناع على مركبات تُساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، مما قد يكون مفيد في علاج حالات مثل التهاب المفاصل.

وتابعت، بفضل فوائده الصحية المتعددة، يُعتبر النعناع إضافة قيمة إلى النظام الغذائي، ويمكن استخدامه في السلطات، المشروبات، أو حتى كنكهة للأطباق المختلفة، ويجب على الأفراد أن يتناولوه باعتدال للاستفادة من فوائده دون أي آثار جانبية محتملة.