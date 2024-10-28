فوائد البردقوش، يعالج العديد من الأمراض ويستخدم في الطهى

فوائد البردقوش، البردقوش من الأعشاب الشهيرة التى عرفت منذ زمن طويل ويقدم كمشروب دافئ علاجى حيث كان يستخدم فى الطب القديم.

وفوائد البردقوش، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول البردقوش

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البردقوش من الأعشاب العطرية الشهيرة التي تُستخدم في الطب الشعبي والطهي على حد سواء، ويُعرف أيضًا بأسماء أخرى مثل "المردقوش" و"المرزنجوش"، زينتمي البردقوش إلى عائلة الشفويات، وهو يُزرع في مناطق عديدة حول العالم، وخاصةً في حوض البحر الأبيض المتوسط.

فوائد البردقوش للصحة

فوائد البردقوش للصحة

وأضافت استشارى التغذية العلاجية، أن من فوائد البردقوش، التى تدفع لتناوله الآتي:-

يحتوي على مجموعة من المركبات النشطة التي تعزز الصحة، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وله تأثيرات مضادة للالتهابات، مما يجعله مفيدًا في تخفيف أعراض الالتهابات المختلفة، مثل التهاب المفاصل.

يُستخدم لعلاج مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والغازات،حيث يساعد على تحسين عملية الهضم عن طريق تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يُعزز من كفاءة الهضم ويقلل من الانزعاج..

للبردقوش تأثير مهدئ يساعد في تخفيف التوتر والقلق، ويُستخدم في بعض الأحيان كمهدئ طبيعي، حيث يمكن شربه على شكل شاي أو استخدامه في الحمامات الدافئة،ويُعزز من الاسترخاء ويُساهم في تحسين نوعية النوم.

مكافحة البكتيريا والفيروسات، وتشير بعض الدراسات إلى أن البردقوش يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله مفيدًا في تعزيز جهاز المناعة، قد يُساعد في الوقاية من بعض الأمراض المعدية، ويمكن استخدامه في تحضير المستحضرات الطبيعية التي تعزز الصحة العامة.

استخدامات البردقوش في الطهي

وتابعت،بالإضافة إلى فوائده الصحية، يُعتبر البردقوش مكون شهي في الطهي،حيث يُستخدم لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق، مثل الحساء والصلصات واللحوم، ويُضفي على الطعام طعم فريد ويُعزز من قيمته الغذائية.

محاذير تناول البردقوش

واوضحت الدكتورة منى أيمن، ان البردقوش هو عشب متعدد الفوائد، سواء على مستوى الصحة أو الطهي، ويُنصح بإدراجه في النظام الغذائي للاستفادة من خصائصه العديدة، ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه كعلاج لأي حالة صحية، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة أو يتناولون أدوية معينة.