الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد البردقوش، يعالج العديد من الأمراض ويستخدم في الطهى

البردقوش
البردقوش

فوائد البردقوش، البردقوش من الأعشاب الشهيرة التى عرفت منذ زمن طويل ويقدم كمشروب دافئ علاجى حيث كان يستخدم فى الطب القديم.

وفوائد البردقوش، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول البردقوش 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البردقوش من الأعشاب العطرية الشهيرة التي تُستخدم في الطب الشعبي والطهي على حد سواء، ويُعرف أيضًا بأسماء أخرى مثل "المردقوش" و"المرزنجوش"، زينتمي البردقوش إلى عائلة الشفويات، وهو يُزرع في مناطق عديدة حول العالم، وخاصةً في حوض البحر الأبيض المتوسط.

فوائد البردقوش للصحة 
فوائد البردقوش للصحة 

فوائد البردقوش للصحة 

وأضافت  استشارى التغذية العلاجية،  أن من فوائد البردقوش، التى تدفع  لتناوله الآتي:-

  • يحتوي على مجموعة من المركبات النشطة التي تعزز الصحة، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وله تأثيرات مضادة للالتهابات، مما يجعله مفيدًا في تخفيف أعراض الالتهابات المختلفة، مثل التهاب المفاصل.
  • يُستخدم لعلاج مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والغازات،حيث يساعد على تحسين عملية الهضم عن طريق تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يُعزز من كفاءة الهضم ويقلل من الانزعاج..
  • للبردقوش تأثير مهدئ يساعد في تخفيف التوتر والقلق، ويُستخدم في بعض الأحيان كمهدئ طبيعي، حيث يمكن شربه على شكل شاي أو استخدامه في الحمامات الدافئة،ويُعزز من الاسترخاء ويُساهم في تحسين نوعية النوم.
  • مكافحة البكتيريا والفيروسات، وتشير بعض الدراسات إلى أن البردقوش يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله مفيدًا في تعزيز جهاز المناعة، قد يُساعد في الوقاية من بعض الأمراض المعدية، ويمكن استخدامه في تحضير المستحضرات الطبيعية التي تعزز الصحة العامة.

استخدامات البردقوش في الطهي

وتابعت،بالإضافة إلى فوائده الصحية، يُعتبر البردقوش مكون شهي في الطهي،حيث يُستخدم لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق، مثل الحساء والصلصات واللحوم، ويُضفي على الطعام طعم فريد ويُعزز من قيمته الغذائية.

محاذير تناول البردقوش 

واوضحت الدكتورة منى أيمن، ان البردقوش هو عشب متعدد الفوائد، سواء على مستوى الصحة أو الطهي، ويُنصح بإدراجه في النظام الغذائي للاستفادة من خصائصه العديدة، ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه كعلاج لأي حالة صحية، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة أو يتناولون أدوية معينة.

txt

فوائد الكركم، يعالج الأمراض ويحارب السرطان ويقوى المناعة

txt

فوائد حب الرشاد، يعالج الربو والإمساك ويعزز صحة الكبد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البردقوش فوائد البردقوش أهمية تناول البردقوش فوائد البردقوش للصحة الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد القرفة، تقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسن الذاكرة

فوائد المورينجا، لتقوية الجهاز المناعي وجمال بشرتك وشعرك

فوائد السمسم، لصحة العظام وتحسين الهضم وجمال بشرتك

فوائد حبة البركة، تخفض السكر بالدم وتعالج مشكلات الجهاز التنفسي

الأكثر قراءة

اليوم يندم من لم يستمع لكلامي، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا

زوجة على معلول تخرج عن صمتها وتوجه رسالة نارية لمنتقديه

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

انسحاب ريال مدريد وفينيسيوس من الحفل، مفاجأة بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية

البعض ربطها باقتراب يوم القيامة، ظهور نار تتصاعد من رمال الصحراء تثير المخاوف (فيديو)

رد ساخر من مارسيل كولر على فشل انتقال سفيان رحيمي للأهلي (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

مدبولي: استقبال 9 ملايين لاجئ ومهاجر يضع عبئًا وتكلفة كبيرة على مصر

منوعات

المزيد

وفاة 6 أطفال جراء تسممهم بمبيد حشري في جنوب أفريقيا

رجل أعمال هندي يوصي بجزء كبير من ميراثه لكلبه

عامل تركي يعيد مبلغ 670 ألف دولار اكتشفهم في حسابه

المنتجات اليدوية تغزو معرض زهور الخريف.. فوانيس وأكواب وحقائب.. مفروشات وتحف وإكسسوارات.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. والمهارة والإبداع «أبرز المميزات» (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل الموسم الشتوي.. 6 أفلام مصرية ينتظرها الجمهور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الملك وفضائلها ووقت قرائتها، تعرف عليها

معنى اخسئوا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 بسورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بطول العمر والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads