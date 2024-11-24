الأحد 24 نوفمبر 2024
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حوادث

القبض على شاب تعدى على زوجته وأشعل النيران فى جسدها ببولاق الدكرور

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت أجهزة الأمن، القبض على شاب، لاتهامه بالاعتداء على زوجته وأشعل النيران فى جسدها، بسبب خلافات أسرية في بولاق الدكرور.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا  يفيد تعرض سيدة تحمل جنسية دولة أفريقية لاعتداء، وإصابتها بجروح وحروق، في بولاق الدكرور.

توصلت تحريات  المباحث، إلى أن زوج المجني عليها، يحمل جنسية دولة أفريقية، وراء الاعتداء عليها، نتيجة خلافات أسرية بينهما، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة. 

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بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة شاب تعدى على زوجته تعدى على زوجته

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