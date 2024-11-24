القبض على شاب تعدى على زوجته وأشعل النيران فى جسدها ببولاق الدكرور

ألقت أجهزة الأمن، القبض على شاب، لاتهامه بالاعتداء على زوجته وأشعل النيران فى جسدها، بسبب خلافات أسرية في بولاق الدكرور.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سيدة تحمل جنسية دولة أفريقية لاعتداء، وإصابتها بجروح وحروق، في بولاق الدكرور.



توصلت تحريات المباحث، إلى أن زوج المجني عليها، يحمل جنسية دولة أفريقية، وراء الاعتداء عليها، نتيجة خلافات أسرية بينهما، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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