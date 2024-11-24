فنانة شهيرة تحرر محضرا فى قسم شرطة الدقى ضد مالكة عقار

حررت فنانة شهيرة محضرا فى قسم شرطة الدقى ضد مالكة عقار بسبب خلافات بينهما.

وقالت الفنانة، إن المشكو فى حقها مالكة العقار قامت بمنعها من استقلال المصعد، بسبب عدم دفعها مبلغ مالي خاص بالصيانة، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان مدير أمن الجيزة تلقى أخطارًا من مأمور قسم شرطة الدقى يفيد بحضور فنانة شهيرة وتحرير محضر ضد مالكة العقار الذي تقيم به، واتهمتها بمنعها من استقلال المصعد، لعدم دفعها مستحقات الصيانة.

وطالبت بتحرير محضر بالواقعة ضد مالكة العقار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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