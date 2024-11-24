الأحد 24 نوفمبر 2024
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اقتصاد

رغم انخفاض سعر الطن 2000 جنيه، ارتفاع ملحوظ في أسعار زجاجة الزيت

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

تباينت أسعار الزيت اليوم، الأحد 24 نوفمبر 2024؛ إذ انخفض سعر طن الزيت الخام انخفاضات تراوحت ما بين 1000 جنيه و2000 جنيه.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

تباين أسعار زجاجة الزيت اليوم في الأسواق

بينما تباينت أسعار زجاجة الزيت تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ إذ ارتفع سعر زجاجة الزيت الذرة، فيما انخفض سعر زيت عباد الشمس؛  فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

في البداية؛ تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

 سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 56 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 57 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 62 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

 وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 66 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه، بانخفاض 2000 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 63 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفي نفس السياق؛ «فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 85.9 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 57 إلى 100 جنيه للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

 جنيه انخفاضًا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 90.9 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 53 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

6 جنيهات ارتفاعًا في سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت الذرة  بنحو 6  جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 97  جنيهًا، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 120 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفع سعر زيت الذرة كريستال بنحو 4.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت ذرة كريستال نحو 103.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

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انخفاض أسعار الزيت اليوم نحو 9 جنيهات في الزجاجة

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زيادة تصل لـ 9 جنيهات في الزجاجة، ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق

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