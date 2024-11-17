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اقتصاد

طن الأولين يرتفع 500 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق اليوم

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا خلال أحدث تعاملاتها، إذ ارتفعت أسعار طن الأولين نحو 500 جنيه.

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 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

استقرار سعر زيت عباد الشمس والذرة والصويا

فيما استقر سعر زيت عباد الشمس والذرة وزيت الصويا المكرر والمنزوع والخام.

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 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

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 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو
  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 63 ألف جنيه.
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 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

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 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو
  • بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 66 ألف جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 64 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه.
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 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

زيت الأولين والفرق بينه وبين زيوت النخيل؟

زيت الأولين هو أحد الزيوت النباتية النقية؛ يستخدم في أغراض الطبخ والقلي، ويعد من أفضل الزيوت المستخدمة في القلي والتحمير، لذلك فهو يستخدم بكثرة في مصانع الصناعات الغذائية والمطاعم، نظرًا للمميزاته التي تختلف عن باقي الزيوت التي من أهمها أنه يعطي لونًا ذهبيًّا.

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 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

زيت الأولين يعد من مشتقات زيوت النخيل

 يضاف إلى ذلك؛ أن زيت الأولين يعد من مشتقات زيوت النخيل، لكن زيت الأولين يكون في المرحلة السائلة من استخراجه، فيما يكون زيت النخيل في المرحلة الصلبة؛ لذلك يستخدم في صناعة الحلويات والزبدة الصناعي والسمن النباتي وغيرهم.

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ارتفاع يصل لـ 4 جنيهات في زجاجة الزيت بالأسواق اليوم 16/11/2024

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مع ارتفاع الصويا والأولين، هذه أسعار الزيت الخام في الأسواق

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أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

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