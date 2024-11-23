السبت 23 نوفمبر 2024
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اقتصاد

زيادة تصل لـ 9 جنيهات في الزجاجة، ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار زجاجة الزيت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات ما بين 4.5 جنيه و9 جنيهات في الزجاجة؛  فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

6.5 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو 6.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 88.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 63 إلى 120 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

9 جنيهات ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 9 جنيهات في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 95.2 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 75 جنيهًا إلى 130 جنيها للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

8.5 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت الذرة  بنحو 8.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 105.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 95 إلى 150 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفع سعر زيت الذرة كريستال بنحو 4.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت ذرة كريستال نحو 105.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 95 إلى 160 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وفي نفس السياق؛ تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع  سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 63 ألف جنيه.
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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

 وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 66 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 64 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه.
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انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

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