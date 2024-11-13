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اقتصاد

مع ارتفاع الصويا والأولين، هذه أسعار الزيت الخام في الأسواق

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا خلال أحدث تعاملاتها، إذ ارتفع أسعار طن زيت الصويا المكرر والمنزوع والخام نحو 1000 جنيه.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر زيت الأولين واستقرار عباد الشمس والذرة

كما ارتفع سعر طن زيت الأولين نحو 500 جنيه، مقابل استقرار سعر زيت عباد الشمس والذرة.

 

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  1. بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 63 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  • بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 67500 جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 64 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه.
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تبدأ من 60 جنيهًا، تعرف على أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

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بزيادة تصل لـ 4000 جنيه، ارتفاع أسعار الزيت الخام بالأسواق

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