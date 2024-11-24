طرق التعامل مع إفرازات الأنف المتكررة عند الأطفال

أسباب إفرازات الأنف المتكررة، إفرازات الأنف المتكررة عند الأطفال من الأمور المزعجة لدى الأمهات لأنها تسبب السعال للصغار وتدل على إصابتهم بنزلات البرد والإنفلونزا.

وأسباب إفرازات الأنف المتكررة، عديدة وتحرص الأمهات على علاجها سريعا حفاظا على صحة الصغار من أى مضاعفات.

أسباب الإفرازات الأنفية المتكررة عند الأطفال

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه إذا كان الطفل يعاني من إفرازات أنفية بشكل مستمر أو متكرر خصوصًا في فصل الشتاء، فإن بعض الأسباب المؤدية لذلك هي التحسس الأنفي المزمن أو التهاب الجيوب الأنفية.

نصائح للتعامل مع الإفرازات الأنفية المتكررة عند الأطفال

وأضاف شبيب، أن هناك نصائح للتعامل مع الإفرازات الأنفية المتكررة عند الأطفال، منها:

عدم تعرض الأطفال للتدخين الثانوي في البيت أو الأماكن المغلقة.

عدم تعرض الأطفال للغازات والروائح المنبعثة من وسائل التدفئة.

إعطاء الطفل تطعيم الإنفلونزا الموسمي.

مراجعة الطبيب للتأكد من العوامل المسببة لذلك واعطاء العلاج المناسب لطفلك.

الافرازات الأنفية

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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