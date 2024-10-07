4 أعراض للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية

مع بداية موسم الخريف وفترة المدارس، تزيد معاناة الأطفال بسبب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

وحذرت هيئة الرعاية الصحية من 4 أعراض تشير إلى إصابة الطفل بالتهاب الجيوب الأنفية منها:



١- صعوبة في التنفس نتيجة احتقان الأنف.

٢- سيلان الأنف المستمر.

٣- صداع في منطقة الجيوب الأنفية.

٤- آلام في الوجه.

نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة

وقالت وزارة الصحة إن المرضى الذين يعانون من الجيوب الأنفية عليهم اتباع هذه التعليمات منها:

1- غسيل الأنف بمحلول ملحى أو البخاخات لتِقليل الإفرازات

2- التخلص من مسببات التهيج والحساسية

3- شرب كمية كافية من المياه يوميا

4-وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم

5-تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل

فيما وجهت هيئة الدواء المصرية عددا من النصائح لتقوية الجهاز المناعي، والوقاية من نزلات البرد في موسم الخريف:

١- ممارسة الرياضة يوميًا.

٢- الامتناع عن التدخين.

٣- تناول الأكل الصحي خاصة الخضار والفاكهة الطازجة.

٤- النوم لساعات كافية.

٥ - شرب الماء بشكل مستمر.

٦- التهوية السليمة للمنزل



من جانب آخر وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للحد من خطر الإصابة بالتهابات الأذن، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على الأذن وعدم التعرض للالتهابات لمنع حدوث أي مضاعفات.

وتضمنت نصائح هيئة الدواء:

١- تلقى اللقاحات:​ قد تساعد لقاحات الإنفلونزا الموسمية ولقاحات المكوَّرات الرئوية وغيرها من اللقاحات البكتيرية على منع التهابات الأذن.​

٢- تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال.​

٣- الوقاية من نَزَلات البرد وغيرها من الأمراض عن طريق الاهتمام بالنظافة العامة وغسل اليدين جيدًا وبشكل متكرر.​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه عادة ما تحدث التهابات الأذن الوسطى بسبب خلل في قناة استاكيوس، وهي أنبوب يربط الأذن الوسطى بمنطقة الحلق.​

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه عندما لا يعمل هذا الأنبوب بشكل صحيح؛ فإنه يمنع التصريف الطبيعي للسوائل من الأذن الوسطى؛ مما يتسبب في تراكم السوائل خلف طبلة الأذن.​

وتابعت هيئة الدواء المصرية بأن التهاب الأذن الوسطى يحدث فيه نمو البكتيريا والفيروسات في الأذن التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى الحاد.​

وأشارت بعض الأسباب التي تؤثر في قناة إستاكيوس:​

-نزلة برد أو حساسية يمكن أن تؤدي إلى تورم واحتقان بطانة الأنف والحلق وقناة استاكيوس يمنع هذا التورم التصريف الطبيعي للسوائل من الأذن.

-تشوه في قناة استاكيوس​.

وحذرت هيئة الدواء المصرية من إصابة الأطفال بعدوى التهاب الأذن الوسطى مشيرة إلى أن الأطفال أكثر عرضةً للإصابة بعدوى الأذن الوسطى عن البالغين.