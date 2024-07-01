أعراض التهاب الجيوب الأنفية، وأسباب الإصابة وطرق العلاج الطبيعية

أعراض التهاب الجيوب الأنفية، من المشاكل الصحية التي يواجهها البعض، وعلى الرغم من أننا في فصل الصيف، إلا أن البعض يشكو من التهاب الجيوب الأنفية.



أعراض التهاب الجيوب الأنفية



الجيوب الأنفية

أشارت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن أعراض التهاب الجيوب الأنفية تختلف، حسب نوع الالتهاب، ومدة استمراره، وشدته.

ولكن بشكل عام، تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

أعراض تشبه أعراض البرد أو الأنفلونزا:



سيلان الأنف: قد يكون المخاط سميكًا بلون أصفر أو أخضر.

انسداد الأنف: مما يجعل التنفس عن طريق الأنف صعبًا.

ألم أو ضغط في الوجه: خاصة حول العينين أو الخدين أو الأنف أو الجبهة.

احتقان الحلق: قد يؤدي إلى السعال، خاصة في الليل.

صعوبة في التذوق أو الشم: بسبب انسداد الممرات الأنفية.

الحمى: خاصة في التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

التعب والإرهاق.

صداع.

ألم في الأسنان.

رائحة كريهة من الفم.

الدموع.

تورم حول العينين.

وتشمل أعراض التهاب الجيوب الأنفية المزمن ما يلي:

استمرار الأعراض لأكثر من 12 أسبوعًا.

التهاب متكرر للجيوب الأنفية.

تضخم دائم في بطانة الأنف.

تشوهات في بنية الأنف.

أسباب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية



أسباب الجيوب الأنفية



أضافت الدكتورة مروة، أنه يحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما تصبح أنسجة الجيوب الأنفية، وهي جيوب هوائية صغيرة تقع خلف الجبين والأنف وعظام الخد والعينين، ملتهبة.

ينجم التهاب الجيوب الأنفية عن تراكم المخاط في هذه الجيوب، مما يوفر بيئة مناسبة لنمو البكتيريا أو الفيروسات.

وأهم أسباب التهاب الجيوب الأنفية، ما يلي:



العدوى الفيروسية: هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الجيوب الأنفية الحاد، وتشمل نزلات البرد والأنفلونزا.

العدوى البكتيرية: قد تصيب الجيوب الأنفية بعد عدوى فيروسية أو بسبب عدوى بكتيرية مباشرة.

الحساسية: تؤدي الحساسية إلى التهاب وتورم الأغشية المخاطية في الأنف والجيوب الأنفية، مما قد يمنع تصريف المخاط ويؤدي إلى تراكمه.

الأمراض المزمنة: مثل التليف الكيسي، يمكن أن تؤثر على وظائف الأهداب التي تنظف الممرات الأنفية، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

انسدادات الأنف: مثل انحراف الحاجز الأنفي أو الأورام الحميدة أو الأورام الأنفية، يمكن أن تمنع تصريف المخاط من الجيوب الأنفية.

المهيجات البيئية: مثل دخان السجائر والتلوث، يمكن أن تهيج الأغشية المخاطية في الأنف وتزيد من خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

عوامل الخطر التي تزيد من احتمال الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية:

ضعف الجهاز المناعي: مثل الإصابة بالإيدز أو العلاج الكيميائي.

التاريخ العائلي للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

التعرض المتكرر للمهيجات، مثل دخان السجائر أو الملوثات.

أنواع التهاب الجيوب الأنفية :

التهاب الجيوب الأنفية الحاد: يستمر عادةً أقل من 4 أسابيع.

التهاب الجيوب الأنفية تحت الحاد: يستمر من 4 إلى 12 أسبوعًا.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن: يستمر 12 أسبوعًا أو أكثر.

علاج الجيوب الأنفية في البيت



علاج بالاعشاب

أضافت الدكتورة مروة، أن هناك بعض العلاجات الطبيعية لالتهاب الجيوب الأنفية، والتي تستعرضها فى السطور التالية:

غسل الأنف بالمحلول الملحي:

* يساعد غسل الأنف بالمحلول الملحي على إزالة المخاط المتراكم في الجيوب الأنفية، مما يخفف من الاحتقان والضغط.

* يمكنك تحضير المحلول الملحي في المنزل عن طريق خلط ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء الدافئ.

* استخدم زجاجة رذاذ لرش المحلول الملحي في كل فتحة أنف.

* يمكنك أيضًا استخدام وعاء به ماء دافئ ووضع أنفك عليه واستنشاق البخار.

استنشاق بخار الماء:

* يساعد استنشاق بخار الماء على ترطيب الممرات الأنفية، مما يخفف من الاحتقان ويجعل من السهل التخلص من المخاط.

* يمكنك استخدام جهاز ترطيب الهواء أو الاستحمام بماء دافئ.

* يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت عطري مثل زيت النعناع أو زيت شجرة الشاي إلى الماء الدافئ للمساعدة في تخفيف الاحتقان.

استخدام الكمادات الدافئة:

* تساعد الكمادات الدافئة على تخفيف الألم والالتهاب في الجيوب الأنفية.

* بلل منشفة نظيفة بالماء الدافئ، ثم اعصرها جيدًا.

* ضع المنشفة على وجهك، مع الحرص على تغطية منطقة الجيوب الأنفية.

* يمكنك تكرار ذلك عدة مرات في اليوم.

شرب السوائل:

* يساعد شرب الكثير من السوائل، مثل الماء والعصير، على ترقيق المخاط وتسهيل التخلص منه.

* تجنب المشروبات الكحولية والكافيين، لأنها يمكن أن تسبب جفاف الجسم.

الراحة:

* الحصول على قسط كافٍ من الراحة يساعد الجسم على محاربة العدوى.

* حاول أن تنام 8 ساعات على الأقل كل ليلة.

تجنب مسببات الحساسية:

* إذا كنت تعاني من الحساسية، فإن تجنب مسببات الحساسية، مثل حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات، يمكن أن يساعد في منع التهاب الجيوب الأنفية.

مشروبات عشبية تساعد على الشفاء من الجيوب الأنفية



الزنجبيل: يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، ويمكن تناوله عن طريق شرب شاي الزنجبيل أو إضافة الزنجبيل الطازج إلى الطعام.

الكركم: يحتوي الكركم على مادة الكركمين، وهي مركب له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويمكن تناوله عن طريق شرب شاي الكركم أو إضافة الكركم إلى الطعام.

النعناع: يُساعد النعناع على تخفيف احتقان الأنف، ويمكن استنشاق زيت النعناع أو شرب شاي النعناع.

البابونج: يُعرف البابونج بخصائصه المُهدئة والمضادة للالتهابات، ويمكن شرب شاي البابونج أو استخدامه في كمادات دافئة على الوجه.

الزعتر: يُعد الزعتر مضادًا للبكتيريا ومضادًا للالتهابات، ويمكن شرب شاي الزعتر أو استنشاق بخاره.

عشبة الجودنسيل: تتمتع عشبة الجودنسيل بخصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، ويمكن استخدامها في شكل شاي أو غسول للأنف.