تشمل العلاجات الطبية لعدوى الجيوب الأنفية المضادات الحيوية وبخاخات الأنف والستيرويدات عن طريق الفم والأدوية المضادة للفطريات، وتشمل أمثلة العلاجات المنزلية غسل الأنف واستنشاق البخار وأدوية تسكين الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية.

الجيوب الأنفية عبارة عن تجاويف مملوءة بالهواء تحيط بالأنف، وتقع الجيوب الغربالية بين العينين، وتقع الوتدية في منتصف الرأس، وغالبًا ما تتأثر الجيوب الأنفية العلوية والجبهية بالتهاب الجيوب الأنفية، وتحدث عدوى الجيوب الأنفية عندما يسد المخاط الزائد الجيوب الأنفية.

عندما تكون الجيوب الأنفية صافية، يتسرب المخاط بسهولة من الأنف، ما يزيل الأوساخ والبكتيريا، وتحدث عدوى الجيوب الأنفية عندما يتراكم المخاط الزائد في الجيوب الأنفية، مما يسمح للفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات بالنمو بسهولة أكبر في هذه البيئة الرطبة الراكدة، ويمكن أن يسبب أيضًا سماكة بطانة الجيوب الأنفية.

يمكن أن تسبب عدوى الجيوب الأنفية أعراضًا مثل سيلان الأنف أو احتقانه، أو ألم أو ضغط في الوجه، أو التهاب الحلق، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

العلاجات المنزلية لعدوي الجيوب الأنفية

يمكن للأشخاص البدء في علاج أعراض عدوى الجيوب الأنفية بالعلاجات المنزلية، وإذا كانت عدوى فيروسية، فإن عدوى الجيوب الأنفية عادة ما تختفي في غضون أسبوعين.

توصي الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة الأشخاص بمحاولة علاج عدوى الجيوب الأنفية باستخدام المضادات الحيوية فقط إذا استمرت الأعراض لأكثر من 7-10 أيام للمساعدة في منع مقاومة المضادات الحيوية، وقد يجد الأشخاص راحة من أعراض عدوى الجيوب الأنفية بالعلاجات المنزلية التالية.

مسكنات الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية

قد تساعد مسكنات الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية في تخفيف أعراض عدوى الجيوب الأنفية، وقد تشمل هذه الأدوية:

الأسبرين، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا فقط

الأسيتامينوفين

الإيبوبروفين

قد تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية في تخفيف الأعراض مثل الألم الموضعي والحمى والصداع.

بخاخات الأنف

يمكن للأشخاص استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان التي لا تستلزم وصفة طبية على المدى القصير - لمدة لا تزيد عن 3 إلى 4 أيام، وبعض بخاخات الأنف، بما في ذلك بخاخات الأنف الستيرويدية والمحلول الملحي، متوفرة أيضًا بدون وصفة طبية ومناسبة للاستخدام على المدى الطويل، وقد تساعد بخاخات الأنف في تقليل التورم في الممرات الأنفية والسماح للمخاط بالخروج من الجيوب الأنفية.

غسيل الأنف

يساعد غسيل الأنف في تخفيف أعراض عدوى الجيوب الأنفية، ويمكن للأشخاص استخدام وعاء نيتي، وهو وعاء صغير به فوهة، أو زجاجة شطف لغسيل الأنف، ومن الضروري أن يستخدم الناس فقط الماء المقطر أو المعقم للري وتنظيف الجهاز جيدًا قبل وبعد الاستخدام لمنع إعادة إدخال الجراثيم.

استنشاق البخار

على الرغم من عدم وجود أدلة كافية لإثبات أن استنشاق البخار علاج فعال لعدوى الجيوب الأنفية، فقد يجد بعض الأشخاص أنه يساعد في تخفيف الأعراض.

الراحة

يمكن محاولة الحصول على قسط كبير من الراحة عندم الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية، ويساعد هذا الجسم على التعافي ويسمح له بقضاء طاقته في محاربة العدوى.

يمكن أن يساعد البقاء في المنزل والراحة أيضًا في منع انتشار العدوى إلى أشخاص آخرين.

الترطيب

يساعد شرب الكثير من السوائل الصافية الجسم على البقاء رطبًا أثناء عدوى الجيوب الأنفية، ويمكن للأشخاص أن يهدفوا إلى شرب عدة أكواب من الماء كل يوم.

الكمادات الدافئة

قد يساعد وضع كمادات دافئة على الوجه في تخفيف الألم وتخفيف الضغط من الجيوب الأنفية المسدودة.

لصنع كمادات دافئة، يمكن نقع قطعة قماش نظيفة للوجه في ماء ساخن، وعصرها، ووضعها على المناطق المصابة من الوجه، مثل الأنف والجبهة.

مضادات الهيستامين

تساعد مضادات الهيستامين في علاج الالتهاب الناتج عن رد فعل تحسسي، وهذا يعني أنها قد تكون فعالة في علاج أعراض مماثلة في عدوى الجيوب الأنفية، مثل تقليل التورم في الممرات الأنفية والجيوب الأنفية.