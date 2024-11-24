ولاية نيويورك تلغي قانونا يجرم الخيانة الزوجية

ألغت ولاية نيويورك الأمريكية، قانونًا نادر الاستخدام، يعتبر الخيانة الزوجية جنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.

ولاية نيويورك تلغي قانون يجرم الخيانة الزوجية

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس"، بأن حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، وقعت مشروع قانون يلغي القانون الذي يعود تاريخه إلى عام 1907.

وقالت هوشول: "بينما كنت محظوظة لمشاركة حياة زوجية محبة مع زوجي لمدة 40 عامًا، مما يجعل من المثير للسخرية إلى حد ما بالنسبة لي التوقيع على مشروع قانون يلغي تجريم الخيانة، أعلم أن الناس غالبًا ما يكون لديهم علاقات معقدة".

وأضافت "من الواضح أن هذه الأمور يجب أن يتعامل معها هؤلاء الأفراد، وليس نظام العدالة الجنائية لدينا.. دعونا نزيل هذا القانون السخيف الذي عفا عليه الزمن من الكتب، مرة واحدة وإلى الأبد".

وحظر الخيانة قانون يسري في العديد من الولايات الأمريكية، وتم سنه لجعل الحصول على الطلاق أكثر صعوبة، في وقت كان فيه إثبات خداع الزوج هو الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني.

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