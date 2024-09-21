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ثقافة وفنون

منتج فيلم التاروت يكشف حقيقة مشهد الخيانة الزوجية مع الكلب (فيديو)

رانيا يوسف وفيلم
رانيا يوسف وفيلم التاروت، فيتو

فيلم التاروت، كشف بلال صبري منتج فيلم التاروت، حقيقة منع الفيلم بطولة رانيا يوسف من العرض بسبب مشهد "خيانة زوجية مع كلب".

قصة وحقيقة فيلم التاروت لرانيا يوسف

وأكد "صبري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": أنه لا يوجد أي مشاهد في فيلم "التاروت" لها علاقة بالخيانة الزوجية مع الكلب، وكل ما يتردد بشأن ذلك مجرد شائعات.

حقيقة مشهد رانيا يوسف مع زوجها 

واضاف: فيه مشهد للفنانة رانيا يوسف مع زوجها بالفيلم قالت له فيه بأن الكلاب أوفى من البشر، والرقابة علقت بأن المشهد ليس له أي معنى وطالبت بحذفه، وتم حذفه وحصلنا على التصريح.

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وتابع:"الناس اللى بتكتب أكاذيب وشائعات بشأن وجود مشهد خيانة زوجية مع كلب تسكت وتتقى ربنا لأن ده هيوقف البيع، إحنا دفعنا فلوس وعندي بيت وأسرة وبنات وأخاف أعمل مشهد زي كده".

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منتج فيلم التاروت فيلم التاروت رانيا يوسف مشهد رانيا يوسف والكلب الفنانة رانيا يوسف

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