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ثقافة وفنون

تعليق شعار SpiderMan بشكل مفاجئ في نيويورك (صور)

SpiderMan4، فيتو
SpiderMan4، فيتو

أفلام مارفل، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صور لـ تعليق شِعار جديد للشخصية الخارفة في عالم مارفل، SpiderMan، بشكل مُفاجئ علي أحد مباني مدينة تشيلسي، بولاية نيويورك الأمريكية منذ ساعات.

 ويرحج بعض المعجبين بعالم مارفل، بأنه ترويج لإعلانٍ ما، يمكن أن يكون خاص بفيلم SpiderManBeyondTheSpiderVerse، خاصة أن آخر مشهد بالجزء السابق للفيلم كان بمدينة تشيلسي.

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أحداث فيلم  Spider-Man 4

فيما كشفت استديوهات مارفل، عن تفاصيل جديدة لأحداث فيلم Spider-Man 4.

وأوضحت مارفل أن أحداث فيلم  Spider-Man 4، ستدور بعد وقوع أحداث فيلم Avengers: Doomsday، وأن الفيلمين يرتبطان ببعضهما البعض.

وذكرت مارفل، أن  مشروع فيلم  Spider-Man 4، يحمل الأسم الرمزي Blue Oasis أو الواحة الزرقاء، ضمن جدول تصوير أفلام مارفل.

وأعلنت استديوهات مارفل، أن فيلم Spider Man 4، سيحمل عنوان Spider ManKing InBlack.

كما فاجأت مارفل الجماهير، بإعلان انضمام الممثل الشهير، توم هاردي، ليشارك في بطولة الفيلم بجانب  "توم هولاند".

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تصوير فيلم SpiderMan4 ٢٠٢٥

كشفت استديوهات مارفل، عن تفاصيل جديدة للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider Man.

وذكرت استديوهات مارفل، أن أعمال التصوير الخاصة بفيلم Spider Man4، ستبدأ العام المقبل، علي أن يتم إصداره، في شهر يوليو من عام ٢٠٢٦.

وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم SpiderMan4، ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة، كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم AvengersSecretWars.

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