الفضول يقود سباك نمساوي للعثور على كنز ثمين

ذكرت تقارير إعلامية، أن الحظ السعيد قاد سباكًا نمساويًا، إلى اكتشاف كنز مدفون خلال عمله في تجديد فيلا قديمة بمنطقة بينزينج في فيينا.

سباك نمساوي يعثر على كنز ثمين

وبدأت القصة عندما لاحظ السباك حبلًا غريبًا يبرز من الطابق السفلي للفيلا، ما أثار فضوله. وباستخدام مجرفة، بدأ في إزالة الخرسانة المحيطة بالحبل، ليكتشف صندوقًا معدنيًا صدئًا مدفونًا في القبو.

وعندما تمكن من فتح الصندوق، فوجئ بوجود حوالي 30 كيلوجرامًا من العملات الذهبية، التي قُدرت قيمتها بملايين الدولارات.

وكانت العملات مزينة بصور الموسيقار النمساوي الشهير "موزارت"، ما أضفى عليها قيمة تاريخية إلى جانب قيمتها المادية.

ووفقًا للقوانين النمساوية، يتم تقسيم الكنوز المكتشفة بين من يعثر عليها ومالك العقار بالتساوي.

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