إصابة 11 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بترعة في كفر الشيخ

أصيب 11 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة أجرة داخل ترعة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث انقلاب سيارة بترعة بكفر الشيخ

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن كفر الشيخ بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة على طريق قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة أجرة في ترعة ما بين قريتي شباس الملح وكفر السودان التابعتين لمركز دسوق، وتبين اصابة 11 شخصًا.

ونقل مرفق الإسعاف المصابين الى مستشفى دسوق العام وتم انتشال السيارة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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