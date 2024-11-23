بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

أعلنت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك المنتمية لحزب الخضر، وزوجها دانييل هوليفليش الانفصال بعد زواج دام 17 عامًا وإنجاب ابنتين.

وبحسب شبكة «إرم»، أوضح الاثنان في بيان مشترك نشرته صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار، دون أن يذكرا أسباب الانفصال.

وأفادا بأن كلا منهما ليس لديه "شريك جديد".

تزوجت أنالينا بيربوك من دانييل هوليفليش في العام 2007

وأضافا: "يظل أهم شيء بالنسبة لنا هو العمل معًا لضمان أن تترعرع ابنتينا في سلام وفي بيئة محبة. وبناءً على ذلك، سنواصل العيش في منزلنا المشترك بمدينة بوتسدام"، الواقعة بقرب العاصمة برلين.

وتزوجت أنالينا بيربوك من دانييل هوليفليش في العام 2007.

وبعد الانتخابات الاتحادية العام 2021، تخلى دانييل هولفليش عن وظيفته في شركة الخدمات البريدية "دي إتش إل" لتجنب التعارض مع مهنة زوجته كوزيرة للخارجية.

ويعمل زوج الوزيرة السابق في مجال الاتصالات وجماعات الضغط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا