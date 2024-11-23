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بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

أنالينا بيربوك، فيتو
أنالينا بيربوك، فيتو

أعلنت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك المنتمية لحزب الخضر، وزوجها دانييل هوليفليش الانفصال بعد زواج دام 17 عامًا وإنجاب ابنتين. 

وبحسب شبكة «إرم»، أوضح الاثنان في بيان مشترك نشرته صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار، دون أن يذكرا أسباب الانفصال.

وأفادا بأن كلا منهما ليس لديه "شريك جديد".

 

تزوجت أنالينا بيربوك من دانييل هوليفليش في العام 2007

وأضافا: "يظل أهم شيء بالنسبة لنا هو العمل معًا لضمان أن تترعرع ابنتينا في سلام وفي بيئة محبة. وبناءً على ذلك، سنواصل العيش في منزلنا المشترك بمدينة بوتسدام"، الواقعة بقرب العاصمة برلين.

وتزوجت أنالينا بيربوك من دانييل هوليفليش في العام 2007.

وبعد الانتخابات الاتحادية العام 2021، تخلى دانييل هولفليش عن وظيفته في شركة الخدمات البريدية "دي إتش إل" لتجنب التعارض مع مهنة زوجته كوزيرة للخارجية. 

ويعمل زوج الوزيرة السابق في مجال الاتصالات وجماعات الضغط.

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وزيرة خارجية ألمانيا ألمانيا انالينا بيربوك حزب الخضر دانييل هوليفليش بوتسدام

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