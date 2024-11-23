أخبار مصر: وفاة الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ وطبيب يكشف مفاجأة، زيادة أسعار الزيت، إجراء حاسم بواقعة نجل زوجة الشيف الشربيني

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ

وفاة محمد رحيم، أعلن المطرب هيثم سعيد وفاة الملحن الشهير محمد رحيم بشكل مفاجئ قبل دقائق قليلة.

اليوم، إجراء تحليل مخدرات لنجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة الدهس

يعرض نجل زوجة الشيف الشربيني على الطب الشرعي، اليوم السبت، لإجراء تحليل مخدرات، في اتهامه بدهس عامل دليفري بسيارة رانج روفر ملك الشيف الشربيني بمدينة الشيخ زايد، لبيان مدى تعاطيه للمخدرات وقت وقوع الحادث.

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد رحيم المفاجئ

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الغنائي، بعد وفاة الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ تاركًا بصمته بعدد كبير من ألحانه مع باقة من ألمع النجوم ومنهم عمرو دياب وتامر حسني، حيث إنه بدأ مشواره مع الهضبة بأغنية يا غلاوتك.

بدء تلقي طلبات التعيين بـ"الحصة" في المعاهد الأزهرية اليوم، اعرف الأوراق المطلوبة

يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية اليوم السبت استقبال طلبات التعيين بالـ "حصة" في المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية طبقًا للشروط التي أعلنها الأزهر في وقت سابق.

مواعيد مباريات اليوم 23-11-2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات السبت العظيم بالبريميرليج

مواعيد مباريات الدوري، يقام اليوم السبت 23 - 11 - 2024، العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات العالم.

أول رد فعل من أنوسة كوتة زوجة محمد رحيم بعد وفاته

رحل عن عالمنا منذ قليل المطرب والملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ وسط حزن كبير بالوسط الغنائي.

بكلمات تدمع لها العين، فنانون ينعون الملحن محمد رحيم بعد رحيله بعمر الـ 45 عاما

بشكل صادم وحزين رحل الملحن محمد رحيم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 نوفمبر عن عمر ناهز الـ45 عامًا.

اليوم، الداخلية تجري مراسم قرعة الحج في 6 محافظات بينها اثنتان من الصعيد

تبدأ وزارة الداخلية، اليوم السبت، في إجراء قرعة الحج لموسم لعام 1446هـ/2025م؛ وذلك بمديريات أمن “البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، المنيا، أسوان، جنوب سيناء”.

موعد ومكان تشييع جثمان والدة الفنانة مي عز الدين

وفاة والدة مي عز الدين، توفيت مساء أمس الجمعة، والدة الفنانة مي عز الدين، بعد صراع طويل مع المرض.

عاد لينتقم، ترامب يعتزم إقالة مكتب المدعي الخاص جاك سميث بأكمله بسبب فتح قضايا ضده

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة مكتب المدعي الخاص جاك سميث بأكمله انتقاما منه على فتحه قضايا جنائية ضده، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادرها.

اليوم، أولى جلسات محاكمة الشاب المصفوع من عمرو دياب

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الشاب الذي صفعه المطرب عمرو دياب، بتهمة الاعتداء على المطرب داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع.

زيادة تصل لـ 9 جنيهات في الزجاجة، ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق

ارتفاع أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار زجاجة الزيت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات ما بين 4.5 جنيه و9 جنيهات في الزجاجة؛ فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

الصحة اللبنانية: استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطا في بيروت.

بعد وفاته المفاجئة، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها الراحل محمد رحيم

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الغنائي، بعد وفاة المطرب والملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ تاركًا بصمته بعدد كبير من ألحانه مع باقة من ألمع النجوم ومنهم عمرو دياب وتامر حسني، حيث إنه بدأ مشواره مع الهضبة بأغنية يا غلاوتك.

"موديز" ترفع تصنيف السعودية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية إلى «Aa3» من «A1»، يوم أمس الجمعة، مشيرة إلى جهود البلاد لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

ترامب يرشح رجل الأعمال سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم السبت أنه سيرشح المستثمر ورجل الأعمال سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأمريكية.

اليوم، الحكم على المتهم بدهس 7 من لاعبي درجات نادي 6 أكتوبر

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم علي المتهم بدهس 7 من لاعبي درجات نادي 6 أكتوبر.

ترامب يرشح معارضا للقاحات كوفيد لقيادة إدارة الغذاء والدواء

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم السبت، عددًا من الشخصيات الجديدة ضمن إدارته المقبلة.

الزمالك يسعى لصدارة الدوري الليلة عبر بوابة المصري البورسعيدي

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب.

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

تفاصيل مروعة لأكبر جريمة تهز القطاع الصحي في تركيا، بعد مقتل ما لا يقل عن 12 طفلًا حديثي الولادة في المستشفيات، وإصابة آخرين بعاهات دائمة.

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن هالك المهاجم الدولي البرازيلي السابق ولاعب أتلتيكو مينيرو الحالي، يستعد لتنظيم حفل زفاف استعدادًا للزواج بابنة أخت زوجته السابقة إيران أنجيلو التي عاش معها 12 عامًا ولديهما ثلاثة أطفال.

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