السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد ومكان تشييع جثمان والدة الفنانة مي عز الدين

مي عز الدين ووالدتها،
مي عز الدين ووالدتها، فيتو

وفاة والدة مي عز الدين، توفيت مساء أمس الجمعة، والدة الفنانة مي عز الدين، بعد صراع طويل مع المرض.

 

وفاة والدة مي عز الدين

وكتبت الفنانة منة فضالي من خلال صفحتها فيس بوك: “لا حول ولا قوة إلا بالله، حبيبتي ربنا يصبرك قلبك ويرحمها برحمته ربنا يقويكِ على فراقها، في ذمة الله والدة صديقتي مي عز الدين”.

وكتب الفنان خالد سرحان أيضًا من خلال فيس بوك: “لا حول ولا قوة إلا بالله، خالص عزائي في وفاة والدة مي عز الدين”.

وأعلنت  مي عز الدين بأنه سيتم تشييع جثمان والدتها إلى مثواه الأخير عقب تأدية القداس عليها صباح اليوم السبت بأحد كنائس شيراتون المطار.

وكانت مي عز الدين أثارت قلق جمهورها في وقت سابق، وكتبت منشورًا غامضًا تضمن مرورها بحالة سيئة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت فيه وقتها: "في غصة في قلبي بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني أتجاهلها وأتجاهل أسبابها لأن مفيش حلول في إيدي ولكن ينتهي بيَّ المطاف كل يوم بالفشل".

وسبق وأعلنت مي عز الدين، منذ عدة أسابيع، عن تعرض والدتها لوعكة صحية، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وقالت مي عز الدين، من خلال خاصية "الإستوري": "أرجو الدعاء لوالدتي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كنائس شيراتون المطار وفاة والدة مي عز الدين والدة الفنانة مي عز الدين منة فضالي تشييع جثمان تأدية القداس

الأكثر قراءة

موعد ومكان تشييع جثمان والدة الفنانة مي عز الدين

اليوم، إجراء تحليل مخدرات لنجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة الدهس

أسعار الذهب اليوم الجمعة (آخر تحديث)

زيادة تصل لـ 9 جنيهات في الزجاجة، ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق

الإعلاميون يرفضون حضور المؤتمر الصحفي لـ كولر

خالد يوسف: 19 مليون كانوا حفاة قبل ثورة عبد الناصر وحسين فهمي يرد: هل ارتدوا الأحذية بعدها (فيديو)

فان ديرك يسجل هدف التعادل للاتحاد أمام الأهلي

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

منوعات

المزيد

مسؤول أمريكي: قراصنة صينيون يستعدون لهجمات تخريبية محتملة لشبكات تكنولوجيا المعلومات

مصرع مسنة في حادث مأساوي بتركيا

امرأة تكسر احتكار الذكور لمهنة تصليح الساعات في العراق

كولا التمر، السعودية تطلق مشروبا جديدا من ثمار النخيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 22/11/2024

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة 22/11/2024

يبدأ من 28 جنيها، سعر الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 22/11/2024

المزيد

انفوجراف

جوائز مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية