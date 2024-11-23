بدء تلقي طلبات التعيين بـ"الحصة" في المعاهد الأزهرية اليوم، اعرف الأوراق المطلوبة

يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية اليوم السبت استقبال طلبات التعيين بالـ "حصة" في المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية طبقًا للشروط التي أعلنها الأزهر في وقت سابق.



الأزهر يعلن حاجته إلى التعاقد مع أكثر من 12 ألف مدرس بالحصة

وفي وقت سابق أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لـ (12498) معلمًا للعمل بنظام الحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.



ودعا الأزهر من يرغب في التقدم للعمل بالحصة في التخصصات الموضحة التقدم بطلب يسلم باليد باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمقر ديوان الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية في موعد غايته خمسة عشر يومًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23 /11 /2024م ولن يلتفت الي الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد محددًا به التخصص والمرحلة والإدارة التعليمية التي يرغب التقدم إليها والمستندات الآتية:

الأوراق المطلوبة للتعيين في المعاهد الأزهرية

أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.

الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

إقرار بعدم المطالبة بالتعيين او التعاقد على موازنة الدولة مستقبلًا.

التخصصات المطلوبة للتعيين في المعاهد الأزهرية

معلم مواد شرعية وعربية: أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والإعلام بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون).

معلم لغة إنجليزية: أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

معلم رياضيات: أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).

معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء): أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء).

معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا): أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص (تاريخ / جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا