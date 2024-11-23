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صحة ومرأة

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد رحيم المفاجئ

محمد رحيم، فيتو
محمد رحيم، فيتو

الملحن محمد رحيم، حالة من الحزن سيطرت على الوسط الغنائي، بعد وفاة الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ تاركًا بصمته بعدد كبير من ألحانه مع باقة من ألمع النجوم ومنهم عمرو دياب وتامر حسني، حيث إنه بدأ مشواره مع الهضبة بأغنية يا غلاوتك.   

 

وفاة محمد رحيم بشكل مفاجئ

وفي هذا السياق كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، سبب وفاة الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ.

وقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" بالسكتة القلبية والتوقف القلبي المفاجئ..الفنان محمد رحيم ٤٥ عاما في ذمة الله.. رحمك الله يا رحيم".

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محمد رحيم يتعرض إلى أزمة صحية

 وتعرض الملحن محمد رحيم وفي شهر يوليو الماضي، إلى أزمة ضحية بشكل مفاجئ نقل على إثرها إلى المستشفى ودخل غرفة العناية المركزة.

وكشف وقتها الدكتور ماهر شقيق الملحن محمد رحيم، تفاصيل تعرض شقيقه لأزمة صحية مفاجئة.

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وقال شقيق محمد رحيم في تصريح سابق  لـ"فيتو": "هو تعبان جدًّا وداخل العمليات دلوقتِ، بعدما أصيب بذبحة صدرية شديدة، وكان قاعد مع محمد منير وفجأة ما قدرش يتنفس واتنقل للمستشفى ودخل غرفة العناية المركزة".

كما أن الراحل محمد رحيم أجرى وقتها أيضًا عملية جراحية.

 

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وتصدر محمد رحيم وقت أزمته الصحية تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب قلق الجمهور.

وحرص وقتها على أن يطمئن جمهوره علي حالته الصحية وقال وقتها من خلال فيديو: "بشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر يا أغلى ناس في العالم كله، وبطمنكم عليَّ والحمد لله أجريت عملية بسيطة، قسطرة، وبقيت زي الفل وربنا شفاني وعدت على خير الحمد لله ربنا مايحرمني منكم أبدًا وكل الناس تطمن الحمد لله.

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