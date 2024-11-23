عاد لينتقم، ترامب يعتزم إقالة مكتب المدعي الخاص جاك سميث بأكمله بسبب فتح قضايا ضده

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة مكتب المدعي الخاص جاك سميث بأكمله انتقاما منه على فتحه قضايا جنائية ضده، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادرها.

وبحسب الصحيفة نقلا عن مصدرين مقربين من فريق ترامب، يخطط ترامب لإقالة الفريق بأكمله الذي عمل مع المحامي الخاص جاك سميث في قضيتين فيدراليتين ضده، بما في ذلك المحامون المهنيون الذين يتمتعون عادةً بالحماية من الملاحقة السياسية.

وتلفت الصحيفة إلى أن تغيير القاعدة الذي من شأنه أن يسمح لترامب بتنفيذ عمليات تسريح جماعي للمسؤولين المهنيين قد يستغرق سنوات، وفقا لخبراء قانونيين أجرت الصحيفة مقابلات معهم.

وقال أحد المصادر إن ترامب يخطط أيضا لتجميع فرق تحقيق داخل وزارة العدل للبحث عن أدلة على تزوير انتخابات 2020 في الولايات المتأرجحة “لم يتم صياغتها بشكل جيد وليست مطروحة على الطاولة”، كتبت صحيفة واشنطن بوست.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن سميث يعتزم الاستقالة قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وتم تعيين سميث في 18 نوفمبر 2022، حيث كان مكتبه يتعامل مع حيازة ترامب غير القانونية لوثائق سرية ومحاولة التدخل في الانتخابات.

وترى وسائل إعلام وخبراء أمريكيون أنه على خلفية فوز ترامب، فإن سلطات إنفاذ القانون ستتوقف عن ملاحقته دون انتظار توليه منصبه.

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