بكلمات تدمع لها العين، فنانون ينعون الملحن محمد رحيم بعد رحيله بعمر الـ 45 عاما

وفاة محمد رحيم، بشكل صادم وحزين رحل الملحن محمد رحيم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 نوفمبر عن عمر ناهز الـ45 عامًا.

وفاة المطرب محمد رحيم

ونعت مي فاروق زميلها بكلمات مؤثرة وقالت: "أنا مش عارفة مفروض أقول إيه ولا أكتب إيه .. يا رحيم أنا مش مصدقه.. وكلمتك ما ردتش عليَّ زي ما معودني..لا إله إلا الله أنا قلبي وجعني .. سبحان من له الدوام.. ما تعزش على اللي خلقك".



وأضافت: "أنا خسرت أخ عزيز قوي عليَّ محترم وقلبه طيب ونقي.. أنا بيتي كله حزين مش أنا لوحدي.. لا إله إلا الله ربنا يغفر لك ويرحمك ويجعلك في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب يا رب يا رب".



فيما قالت مطربة الأوبرا إيناس عز الدين: "انا ما بقيتش قادرة أتحمل أخبار الوفيات لأهل وأصحاب وزملاء وإخوات وناس غاليين.. اللي بيموت بيرتاح احنا اللي ربنا يرحمنا من وجع الفراق.. رحمة الله عليك يا محمد رحيم كنت من أجدع وأطيب الناس وأكثرهم موهبة وجعت قلوبنا يا أخي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعت الفنانة راندا البحيري الملحن محمد رحيم ووصفته بـالمحترم والعبقري وقالت: “الله يرحمك يا محترم.الملحن والفنان العبقري الكبير محمد رحيم”.

فيما نعاه تامر حسين قائلا: “خبر مؤلم جدًّا جدًّا جدًّا وصدمة كبيرة لينا كلنا لحد دلوقتِ مش قادر استوعبها، وفاة أخي وصديقي المُلحن الكبير / محمد رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله”.

كذلك نعاه المطرب والملحن حميد الشاعري قائلًا: “لا حول ولا قوة إلا بالله …سبحان من له الدوام الفنان محمد رحيم في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقدم الإعلامي ممدوح موسى نعى للراحل محمد رحيم قائلًا: الله يرحمك ويغفر لك حبيبي واحد من أعظم الملحنين في الوطن العربي وأكثرهم موهبة واحترامًا في الجنه يا صديقي إنا لله وإنا إليه راجعون.

وجاء في نعي المطربة سوما: خير حزين جدًّا جدًّا.. وفاة الملحن الكبير محمد رحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك.

كذلك نعاه الشاعر الغنائى محمود الخيامي بـ: لا حول ولا قوة إلا بالله انتقل إلى رحمة الله الملحن الكبير محمد رحيم نسألكم الدعاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ومحمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعرى فى البوم عودونى سنة 1998 من خلال اغنية وغلاوتك وكانت أول الحانة وعمره19 سنه وكمان البوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبى ولا على باله حيث كان لم 22 من عمره.. وبعدها تعاون مع الكتير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقى، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محى، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

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