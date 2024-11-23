مواعيد مباريات اليوم 23-11-2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات السبت العظيم بالبريميرليج

مواعيد مباريات الدوري، يقام اليوم السبت 23 - 11 - 2024، العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات العالم.

موعد مباريات دوري أدنوك الإماراتي

دبا الحصن ضد بني ياس



الساعة: 2.40 مساء بتوقيت مصر، 3.40 مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة: أبوظبي الرياضية



الجزيرة ضد عجمان



الساعة: 2.40 مساء بتوقيت مصر، 3.40 مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة: أبوظبي الرياضية

موعد مباريات الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد تشيلسي

الساعة: 2.30 مساء بتوقيت مصر، 3.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



بورنموث ضد برايتون

الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2



آرسنال ضد نوتنجهام فورست

الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



أستون فيلا ضد كريستال بالاس

الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1



إيفرتون ضد برينتفورد

الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2



فولهام ضد وولفرهامبتون

الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3



مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير

الساعة: 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

موعد مباريات الدوري الإسباني

فالنسيا ضد ريال بيتيس

الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس

الساعة: 5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



لاس بالماس ضد ريال مايوركا

الساعة: 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



جيرونا ضد إسبانيول

الساعة: 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2



سيلتا فيجو ضد برشلونة

الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

موعد مباريات الدوري الإيطالي



هيلاس فيرونا ضد انتر ميلان

الساعة: 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



ميلان ضد يوفنتوس

الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



بارما ضد أتلانتا

الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

موعد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج

الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6



شتوتجارت ضد بوخوم

الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD



باير ليفركوزن ضد هايدنهايم

الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5



هوفنهايم ضد لايبزيج

الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD



فولفسبورج ضد يونيون برلين

الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD



آينتراخت فرانكفورت ضد فيردر بريمن

الساعة: 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5

موعد مباريات الدوري الفرنسي

لانس ضد مارسيليا

الساعة: 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4



سانت إيتيان ضد مونبلييه

الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6



ستاد ريمس ضد ليون

الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

موعد مباريات دوري روشن السعودي

الرائد ضد العروبة

الساعة: 3.20 مساء بتوقيت مصر، 4.20 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC 1



الوحدة ضد التعاون

الساعة: 5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.16 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC 1 إكسترا



الخليج ضد الهلال

الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC 1

موعد مباريات الدوري المصري



طلائع الجيش ضد سموحة

الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أون تايم سبورت 1



الجونة ضد غزل المحلة

الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أون تايم سبورت 2



الزمالك ضد المصري

الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أون تايم سبورت 1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا