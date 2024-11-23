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رياضة

مواعيد مباريات اليوم 23-11-2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات السبت العظيم بالبريميرليج

مباريات اليوم، فيتو
مباريات اليوم، فيتو

مواعيد مباريات الدوري، يقام اليوم السبت 23 - 11 - 2024، العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات العالم.

 

موعد مباريات دوري أدنوك الإماراتي

دبا الحصن ضد بني ياس


الساعة:  2.40 مساء بتوقيت مصر، 3.40 مساء بتوقيت السعودية.
القنوات الناقلة: أبوظبي الرياضية


الجزيرة ضد عجمان


الساعة:  2.40 مساء بتوقيت مصر، 3.40 مساء بتوقيت السعودية.
القنوات الناقلة: أبوظبي الرياضية

 

موعد مباريات الدوري الإنجليزي 

ليستر سيتي ضد تشيلسي
الساعة:  2.30 مساء بتوقيت مصر، 3.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


بورنموث ضد برايتون
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2


آرسنال ضد نوتنجهام فورست
الساعة:  5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


أستون فيلا ضد كريستال بالاس
الساعة:  5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1


إيفرتون ضد برينتفورد
الساعة:  5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2


فولهام ضد وولفرهامبتون
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3


مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير
الساعة:  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

 

موعد مباريات الدوري الإسباني 

فالنسيا ضد ريال بيتيس
الساعة:  3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس
الساعة: 5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.15 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


لاس بالماس ضد ريال مايوركا
الساعة:  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


جيرونا ضد إسبانيول
الساعة:  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2


سيلتا فيجو ضد برشلونة
الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

موعد مباريات الدوري الإيطالي 


هيلاس فيرونا ضد انتر ميلان
الساعة: 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


ميلان ضد يوفنتوس
الساعة:  7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


بارما ضد أتلانتا
الساعة:  9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

 

موعد مباريات الدوري الألماني 

بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6


شتوتجارت ضد بوخوم
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD


باير ليفركوزن ضد هايدنهايم
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5


هوفنهايم ضد لايبزيج
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD


فولفسبورج ضد يونيون برلين
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD


آينتراخت فرانكفورت ضد فيردر بريمن
الساعة:  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5

 

موعد مباريات الدوري الفرنسي 

لانس ضد مارسيليا
الساعة:  6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4


سانت إيتيان ضد مونبلييه
الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6


ستاد ريمس ضد ليون
الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

 

موعد مباريات دوري روشن السعودي

الرائد ضد العروبة
الساعة:  3.20 مساء بتوقيت مصر، 4.20 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC 1


الوحدة ضد التعاون
الساعة:  5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.16 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC 1 إكسترا


الخليج ضد الهلال
الساعة:  7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC 1

موعد مباريات الدوري المصري 


طلائع الجيش ضد سموحة
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أون تايم سبورت 1


الجونة ضد غزل المحلة
الساعة:  5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أون تايم سبورت 2


الزمالك ضد المصري
الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أون تايم سبورت 1

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