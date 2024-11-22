السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وفاة شقيقة الشيخ صالح كامل

الشيخ صالح
الشيخ صالح

أعلنت صحيفة عكاظ السعودية ، اليوم الجمعة وفاة مريم عبد الله كامل شقيقة الشيخ صالح كامل، صباح اليوم الجمعة، وسيصلى عليها فجر غد السبت فى المسجد الحرام، وسيوارى جثمانها الثرى فى مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

 وفاة زوجة وزير الاعلام السابق 

وأوضحت صحيفة عكاظ السعودية  إن مريم عبد الله كامل صباح، شقيقة زوج الفنانة صفاء أبو السعود الراحل الشيخ صالح كامل مالك قنوات إيه أر تي، وافتها المنية هذا الصباح.

والفقيدة زوجة وزير الإعلام السابق الدكتور محمد عبده يمانى (رحمه الله)، وشقيقة الشيخ صالح كامل (رحمه الله).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية المسجد الحرام الشيخ صالح كامل الفنانة صفاء ابو السعود صحيفة عكاظ السعودية

مواد متعلقة

سفير سلطنة عمان بالقاهرة: الإنجازات التي حدثت في مصر فخر للعرب وتقارب السعودية وإيران مهم لاستقرار المنطقة

كريستيانو رونالدو يتحدث عن صعوبة انتقال عائلته للعيش في السعودية (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة (آخر تحديث)

الإعلاميون يرفضون حضور المؤتمر الصحفي لـ كولر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 (تحديث لحظي)

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

حبس نجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

إخلاء سبيل الشيف الشربيني بكفالة 20 ألف جنيه في واقعة دهس عامل الدليفري

وفاة شقيقة الشيخ صالح كامل

فان ديرك يسجل هدف التعادل للاتحاد أمام الأهلي

منوعات

المزيد

مسؤول أمريكي: قراصنة صينيون يستعدون لهجمات تخريبية محتملة لشبكات تكنولوجيا المعلومات

مصرع مسنة في حادث مأساوي بتركيا

امرأة تكسر احتكار الذكور لمهنة تصليح الساعات في العراق

كولا التمر، السعودية تطلق مشروبا جديدا من ثمار النخيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 22/11/2024

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة 22/11/2024

يبدأ من 28 جنيها، سعر الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 22/11/2024

المزيد

انفوجراف

براتب 54 ألف جنيه.. وظائف وزارة العمل بالإمارات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

أسباب الثبات على الحق وأهم وسائله

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية