الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، أهلي جدة يتقدم على الفيحاء بهدف في الشوط الأول (صور)

أهلي جدة يتقدم علي
أهلي جدة يتقدم علي الفيحاء

تقدم فريق أهلي جدة على الفيحاء بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي.

وسجل رياض محرز هدف التقدم لصالح فريق أهلي جدة في الدقيقة 21 من ركلة جزاء. 

تشكيل  أهلي جدة أمام الفيحاء 

تشكيل الفيحاء أمام أهلي جدة 

ترتيب الفيحاء وأهلي جدة، في الدوري  السعودي

ويعاني الفيحاء هذا الموسم، إذ يحتل المركز 16 في منطقة الهبوط برصيد سبع نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء وأهلي جدة في الدوري السعودي

من المقرر أن تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، 2023-2024، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وستجد مباراة الفيحاء وأهلي جدة على إحدى شاشاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهلي جدة الفيحاء رياض محرز

مواد متعلقة

الاتحاد السعودي يعاقب رئيس أهلي جدة بسبب الحكام

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل التحفظ على الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري

النيابة تبدأ التحقيق مع الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

أقوال الشيف الشربيني بواقعة الدهس: انتقلت لمكان الحادث بعد اتصال من نجل زوجتي

كان آخر يوم عمل له قبل زفافه، مدير ضحية سيارة الشربيني يكشف تفاصيل صادمة عن الحادث (صور)

آخر تحديث لأسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

شاهد على حادث دهس سيارة الشربيني للنيابة: المتهم كان يقود بسرعة جنونية وأطاح بالضحية

بعد اعتماد الضوابط، تعرف على أقل أسعار برامج الحج السياحي

بعد إيطاليا، دولة أوروبية ثانية تؤكد اعتقال نتنياهو حال وصوله أراضيها

منوعات

المزيد

كولا التمر، السعودية تطلق مشروبا جديدا من ثمار النخيل

لأول مرة، موسكو تستضيف مهرجان جزيرة العرائس

جزائري يلتهم خروفا يزن 15 كيلو خلال نصف ساعة فقط (فيديو)

ابتكار "أرق معكرونة في العالم"

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لأسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

بتخفيضات تصل لـ 50%، أسعار اللحوم والسلع الأساسية في سوق اليوم الواحد بحلوان (صور)

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تحديد وقت معين بين الأذان والإقامة

بالأحاديث، 10 فضائل ليوم الجمعة

هل سيموت إبليس مثل باقي المخلوقات؟ رد حاسم من الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية