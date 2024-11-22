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بعد موجة ارتفاعات.. انخفاض كبير بالأسواق وهذا سعر كيلو الطماطم الآن.. الشعبة تكشف الأسباب والتوقعات القادمة

أسعار الطماطم اليوم،
أسعار الطماطم اليوم، فيتو

سجلت أسعار الطماطم انخفاضات ملحوظة اليوم في الأسواق الشعبية، لتعود إلى معدلاتها السعرية السابقة، قبل أزمة ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق لأسعار قياسية في الشهور الماضية، التي وصل فيها سعر كيلو الطماطم إلى 30 جنيهًا لأول مرة على مدار السنوات الماضية.

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أسعار الطماطم اليوم، فيتو

انخفاض أسعار الطماطم  في السلاسل الغذائية

لم تقتصر الانخفاضات في أسعار الطماطم على الأسواق الشعبية، بل شملت أيضًا السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ التي وصل فيها سعر الطماطم إلى 45 جنيهًا خلال الشهور الماضية.

 

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أسعار الطماطم اليوم، فيتو

فما هي أسعار الطماطم في الأسواق الشعبية والراقية بعد الانخفاضات الكبيرة، وأسباب انخفاضها والتوقعات المستقبلية لسعره؟

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أسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسباب انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق

البداية مع أسباب انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن سعر الطماطم تراجع في الأسواق بالتزامن مع زيادة المعروض منها مع طرح إنتاجية العروة الجديدة في الأسواق.

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حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة ، فيتو

الطماطم شهدت تراجعات كبيرة في جميع الأسواق

وأشار إلى أن الطماطم شهدت تراجعات كبيرة في جميع الأسواق، لتصل إلى معدلات سعرية أقل مما كانت عليه في شهر أغسطس وسبتمبر الماضيين.

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أسعار الطماطم اليوم، فيتو

توقعات باستمرار انخفاض سعر الطماطم في السوق

وأضاف «النجيب» لـ «فيتو» أنه من المتوقع استمرار انخفاض سعر الطماطم في السوق، مع طرح باقي إنتاجية عروات المحافظات، طالما أنه لم يحدث أي عارض أو طارئ يؤثر على المعروض منها، حيث تتحكم قاعدة العرض والطلب في التحركات السعرية للخضار والفاكهة.

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أسعار الطماطم اليوم، فيتو

سعر الطماطم في الأسواق الشعبية والراقية

وفي نفس السياق؛ «فيتو» تستعرض في السطور الأتية؛ سعر الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات، إضافة إلى سعر كيلو الطماطم في الأسواق الشعبية والراقية وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فضلًا عن أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى.

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أسعار الطماطم اليوم، فيتو

كيلو الطماطم تبدأ من 7 جنيهات في الأسواق الشعبية

البداية مع المناطق الشعبية حيث تباع الطماطم  في الأسواق بأسعار تبدأ من 7 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الطماطم اليوم، فيتو

5 كيلوات طماطم  بـ 30 جنيهًا من خلال سيارات «تروسيكل»

 بخلاف ذلك تباع الطماطم بسعر 5 كيلوات بـ 30 جنيهًا من خلال سيارات «تروسيكل» تجوب المناطق الشعبية، أي أن كيلو الطماطم يباع في هذا العرض بـ 6 جنيهات.

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أسعار الطماطم اليوم، فيتو

سعر كيلو الطماطم في سوق العبور لحملة الخضراوات

أما عن سعر الطماطم في سوق العبور لحملة الخضراوات اليوم الجمعة، فتراوح سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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أسعار الطماطم اليوم، فيتو

الطماطم تبدأ من 5 جنيهات في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية 

وفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، انخفضت أسعار الطماطم في الأسواق مسجلة متوسط سعر قدره 14.9 جنيه، لتتراوح أسعار كيلو الطماطم من 5 جنيهات أدنى سعر لها في الأسواق، و30 جنيهًا أعلى سعر للكيلو.

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أسعار الطماطم اليوم، فيتو

انخفاض سعر الطماطم في السلاسل الغذائية

وفيما يخص أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، التي أيضًا سجلت تراجعًا ملحوظًا، بعد فترة تخطت فيها أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية الـ 40 جنيهًا، بخلاف ارتفاع سعر الطماطم المافا والشيري إلى أسعار قياسية.

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أسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وجاء سعر الطماطم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية بعد الانخفاضات كالأتي: 

  • تراوح سعر كيلو طماطم بلدي من 20 إلى 28 جنيهًا.
  • بلغ سعر طماطم مافا فاخرة وزن 750 جرامًا نحو 39 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو طماطم بيلكو نحو 46 جنيهًا.
  • بلغ سعر علبة طماطم شيري مافا وزن 500 جرام نحو 70 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو طماطم درجة أولى وزن 500 جرام نحو 33 جنيهًا.
  • بلغ سعر طماطم شيري وزن 500 جرام نحو 73 جنيهًا.

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