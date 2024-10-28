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اقتصاد

تراجع الطماطم، أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

 أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 7.5 جنيه إلى 12.5 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 18 جنيهًا
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 12 جنيها.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 8 جنيهات.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 15 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 8 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

  • تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 16 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 15 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
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البطاطس تبدأ من 15 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور

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