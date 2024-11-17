52 مليون دولار حجم الصادرات المصرية من صلصة الطماطم خلال 9 أشهر

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية، ندوة إلكترونية عبر تطبيق زووم للحديث عن أهمية صلصة الطماطم في الأسواق العالمية وأهميتها بالنسبة لمصر.

تطور الصادرات المصرية من صلصة الطماطم

واستعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية تطور الصادرات المصرية من صلصة الطماطم "الكاتشب خلال السنوات العشر الأخيرة، والتى استعرضها د تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، كما وضح معدلات النمو التي يشهدها القطاع في السنوات الأخيرة، بجانب الفرص المتاحة لنمو الصادرات المصرية من الكاتشب، وأهم الأسواق التي بها فرص واعدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

جانب من الندوة

فرص كبيرة لنمو الصادرات المصرية من الكاتشب لعدد من الأسواق التصديرية

فرص واعدة لتصدير "الكاتشب" لأسواق الإمارات انجلترا والسعودية والولايات المتحدة

وكشفت دراسة أعدها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية “دراسة تصدير صلصلة الطماطم وأداء صادرات مصر منها حتى شهر سبتمبر 2024” وتم عرضها خلال الندوة، عن وجود فرص كبيرة لنمو الصادرات المصرية من الكاتشب لعدد من الأسواق التصديرية والتى جاءت كالتالى:

تحتل الإمارات العربية المتحدة، المقدمة والتي يمكن زيادة الصادرات إليها من 3.3 مليون دولار في 2023 لتصل إلي نحو 9 ملايين دولار بنهاية عام 2028، وجاءت أسواق إنجلترا في المرتبة الثانية بين أكبر الأسواق المستهدفة، حيث من المتوقع أن ترتفع الصادرات إليها من 310 آلاف دولار في 2023 لتصل إلي 3.7 مليون دولار.

وفي المرتبة الثالثة بين الأسواق التي يوجد فرص واعدة لصادرات مصر من الكاتشب وبها معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الخمس المقبلة، جاء السوق السعودي، والذي يستورد من مصر حاليًا بحوالي 3.9 مليون دولار ويمكن زيادتها لتصل إلي 6.1 مليون دولار، وفي المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تصل قيمة الصادرات لحوالي 2.2 مليون دولار ويمكن زيادتها لتصل إلي 3.9 مليون دولار بنهاية 2028.

صادرات صلصة الطماطم المصرية خلال أول 9 شهور من 2024

وسجلت صادرات صلصة الطماطم المصرية خلال أول 9 شهور من 2024، حوالي 52 مليون دولار وبإجمالي كميات تصل إلي 38 ألف طن، لتسجل تراجعًا بنحو 14 % مقارنة بنفس الفترة من 2023، ولعل أبرز أسباب التراجع هي القيود التي فرضتها السلطات المغربية علي صلصة الطماطم المصرية بالإضافة الي تذبذب اسعار الخامات محليًا، والطفرة الكبيرة غير المسبوقة التي حققها القطاع في 2023.

واحتلت ليبيا المرتبة الأولي بين أكبر الدول المستوردة لصلصة الطماطم المصرية، بإجمالي 6.84 مليون دولار،خلال أول 9 أشهر من 2024، تليها فلسطين في المرتبة الثانية بإجمالي 4.92 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 4.16 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا في المرتبة الرابعة بإجمالي 3.58 مليون دولار، وجاءت كندا في المرتبة الخامسة بإجمالي 3.54 مليون دولار، والسودان في المرتبة السادسة بإجمالي 3.43 مليون دولار.

د تميم الضوى

خريطة صادرات الكاتشب المصري

فرض رسوم حمائية ضد الكاتشب المصري للسوق المغربي وراء تراجع الصادرات

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الشهور التسع الأولي من 2024 شهدت متغيرين أساسيين في خريطة صادرات الكاتشب المصري، الأولي خروج المغرب من بين أكبر 5 أسواق تصديرية، بعدما كانت تحتل المرتبة الثانية في 2023، وذلك بعد فرض رسوم إغراق علي الكاتشب المصري بنسبة جمارك تصل إلي 30 % الأمر الذي أثر علي القدرة التنافسية للمنتج المصري في السوق المغربي.

وأضاف المجلس ان المتغير الثاني هو تحول السوق المغربي من المرتبة الأولي في استيراد الكاتشب المصري في عام 2023 إلي المرتبة السادسة في أول 9 أشهر من 2024، وذلك بعد الاستقرار النسبي في السودان، وعودة معدلات الاستيراد للمعدلات الطبيعية.

حجم السوق العالمي لصلصة الطماطم "الكاتشب" بنهاية عام 2023 بنحو 2.9 مليار دولار

وقدرت الدراسة حجم السوق العالمي لصلصة الطماطم "الكاتشب" بنهاية عام 2023 بنحو 2.9 مليار دولار، بينما تصل الكميات لحوالي 1.5 مليون طن، وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية علي 12 % من إجمالي الواردات العالمية، بقيمة 350 مليون دولار بمتوسط سعر 2600 دولار للطن، واحتلت إنجلترا المرتبة الثانية بحصة سوقية 10 % من الواردات العالمية، تلتها فرنسا بنسبة 9 % وألمانيا بنفس النسبة وكندا بنسبة 7 %، وتستحوذ الدول الخمس علي ما يقرب من 50 % من الورادات العالمية.

وأضافت الدراسة أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولي بين كبري الدول المصدرية لصلصة الطماطم "الكاتشب" وتستحوذ علي 17 % من الصادرات العالمية بإجمالي قيمة 430 مليون دولار وبكميات تجاوزت 173 ألف طن، وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية بين كبار المصدرين بحصة سوقية 15 % بإجمالي قيمة 391 مليون دولار وبكميات بلغت 341 ألف طن، تلتها هولندا بحصة سوقية 15 % واسبانيا 7 %، لتستحوذ الدول الأربع علي أكثر من 50 % من الصادرات العالمية.

مصر تستحوذ علي 3 % وتحتل بها المرتبة التاسعة بنهاية 2023

وفقًا للدراسة تحتل مصر المرتبة التاسعة عالميًا بين كبار المصدرين في السوق العالمي، بحصة تصديرية 3 % من إجمالي الصادرات العالمية بإجمالي كميات 48 ألف طن وبقيمة 83 مليون دولار بنهاية 2023، وبمتوسط نمو سنوي 24 % في آخر خمس سنوات، وبمتوسط أسعار بلغ 1732 دولارا للطن.

الصادرات المصرية من صلصة الطماطم "الكاتشب" تشهد تطورا ملحوظًا في السنوات الأخيرة

وحققت الصادرات المصرية من صلصة الطماطم "الكاتشب" تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الصادرات من 23 مليون دولار و25 ألف طن في 2014، لتصل إلي 82 مليون دولار و57 ألف طن بنهاية 2023.

احتلت السودان المرتبة الأولي بين أكبر الدول المستوردة للكاتشب المصري خلال 2023 بإجمالي 21 مليون دولار، تليها المغرب بإجمالي 13.2 مليون دولار، ثم ليبيا بإجمالي 7.45 مليون دولار، وفي المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 5.23 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا وهي من الأسواق الواعدة بإجمالي 3.3 مليون دولار.

أهم التحديات التي تواجه صناعة الكاتشب في مصر

وعن أهم التحديات التي تواجه صناعة الكاتشب في مصر، قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن أهم التحديات هو تذبذب أسعار خام الطماطم في السوق المصري، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بجانب التركيز علي زراعة الأصناف الفرش غير المخصصة للتصنيع، بالإضافة إلي تراجع نسب المساندة التصديرية وخفض دعم المشاركة في المعارض الدولية.

وفي ختام الندوة نوه المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلي تخصيص ندوة الإسبوع المقبل لصناعة مركزات الطماطم وأهم الفرص التصديرية أمام هذا القطاع الذي شهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلي تنظيم ندوات عن صناعة البن والزيتون، بالإضافة إلي البطاطس نصف مقلية، والتي تشهد فرصا واعدة أمام المنتج المصري، خاصة في ظل النقص العالمي.