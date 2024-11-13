أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بأكتوبر.. كرتونة الطماطم تصل لـ 250 جنيها وكيلو البرتقال بـ 11.. وتخفيضات على شراء الكميات الكبيرة (فيديو وصور)

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بأكتوبر خلال الأيام القليلة الماضية تقلبات ملحوظة، حيث سجلت بعض الأصناف ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها، بينما شهدت أصناف أخرى استقرارًا نسبيًا، فيما قدم بعض التجار عروضا وتخفيضات على شراء الخضروات والفاكهة بالجملة أو بكميات كبيرة.

البرتقال والطماطم يتصدران قائمة الارتفاع

شهدت أسعار البرتقال ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوحت أسعاره بين 9 إلى 11 جنيها للكيلو، بينما سجلت الطماطم ارتفاعًا كبيرًا لتتراوح أسعارها بين 150 إلى 250 جنيها للكرتونة.

ثبات نسبي لأسعار بعض الأصناف.

على الجانب الآخر، شهدت بعض الأصناف الأخرى استقرارًا نسبيًا في أسعارها، مثل الكاكا والجوافة والتفاح والتين البرشومي، حيث تراوحت أسعار الكاكا بين 20 إلى 27 جنيها للكيلو، والجوافة بين 15 إلى 20 جنيها، والتفاح بين 45 إلى 55 جنيها، والتين البرشومي بين 7 إلى 8 جنيهات.

تباين في أسعار الخضروات

وشهدت أسعار الخضروات تباينًا ملحوظًا، حيث سجلت أسعار البرتقال 13 جنيها للكيلو، والرمان بين 14 إلى 21 جنيها، والقرنبيط بين 10 إلى 12 جنيها. كما تراوحت أسعار والكوسة من 6 إلى 7 جنيهات.

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