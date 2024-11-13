الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بأكتوبر.. كرتونة الطماطم تصل لـ 250 جنيها وكيلو البرتقال بـ 11.. وتخفيضات على شراء الكميات الكبيرة (فيديو وصور)

أسعار الخضروات في
أسعار الخضروات في سوق الجملة، فيتو

 شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بأكتوبر خلال الأيام القليلة الماضية تقلبات ملحوظة، حيث سجلت بعض الأصناف ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها، بينما شهدت أصناف أخرى استقرارًا نسبيًا، فيما قدم بعض التجار عروضا وتخفيضات على شراء الخضروات والفاكهة بالجملة أو بكميات كبيرة. 

البرتقال والطماطم يتصدران قائمة الارتفاع

 شهدت أسعار البرتقال ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوحت أسعاره بين 9 إلى 11 جنيها للكيلو، بينما سجلت الطماطم ارتفاعًا كبيرًا لتتراوح أسعارها بين 150 إلى 250 جنيها للكرتونة.
ثبات نسبي لأسعار بعض الأصناف.

 على الجانب الآخر، شهدت بعض الأصناف الأخرى استقرارًا نسبيًا في أسعارها، مثل الكاكا والجوافة والتفاح والتين البرشومي، حيث تراوحت أسعار الكاكا بين 20 إلى 27 جنيها للكيلو، والجوافة بين 15 إلى 20 جنيها، والتفاح بين 45 إلى 55 جنيها، والتين البرشومي بين 7 إلى 8 جنيهات.

تباين في أسعار الخضروات

 وشهدت أسعار الخضروات تباينًا ملحوظًا، حيث سجلت أسعار البرتقال 13 جنيها للكيلو، والرمان بين 14 إلى 21 جنيها، والقرنبيط بين 10 إلى 12 جنيها. كما تراوحت أسعار والكوسة من 6 إلى 7 جنيهات.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الخضروات اسعار الخضروات والفاكهة اسعار البرتقال اكتوبر الخضروات والفاكهة سوق الجملة بأكتوبر

الأكثر قراءة

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

جلسة بين الزمالك وجوميز بعد العودة من ليبيا، اعرف السبب

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

هل يقضي إمام عاشور 6 أشهر خلف القضبان؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (3 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads