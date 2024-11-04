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اقتصاد

ارتفاع الطماطم والملوخية، أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

 أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 11 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 17 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيها.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 14 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 14 جنيها.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 7 إلى 13 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 11 إلى 17 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 9 جنيهات إلى 11 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو بسلة من 35 إلى 40 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
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مفاجأة في سعر الطماطم بسوق العبور وهذه أسعار الخضراوات اليوم الأحد

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أسعار الخضراوات اليوم، الليمون يسجل 13 جنيهًا في سوق العبور

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