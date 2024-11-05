الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع الطماطم والبسلة، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

 أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

<span style=
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 11 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 17 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 11 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 14 جنيهًا.
<span style=
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  1. تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 9 جنيهات إلى 11 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 8 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو بسلة من 35 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 7 جنيهات إلى 17 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق.
txt

ارتفاع الطماطم والملوخية، أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور

txt

مفاجأة في سعر الطماطم بسوق العبور وهذه أسعار الخضراوات اليوم الأحد

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل سعر البامية سعر الفاصوليا سعر الباذنجان سعر الفلفل موقع فيتو فيتو اسعار الطماطم اسعار البطاطس

مواد متعلقة

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

الكوسة بـ 15 جنيهًا، تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الأحد 27- 10- 2024

الطماطم تواصل الانخفاض، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

الطماطم بـ 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

الأكثر قراءة

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

سبائك الذهب تواصل ارتفاعها، وصلت لأرقام خيالية

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي

ضائقة مالية تنهي حياة شاب شنقا في الأقصر

وزير المالية يكشف انخفاض الدين وتقليل الاقتراض، وأين ذهبت أموال رأس الحكمة

وزير المالية يكشف موعد تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية بالكامل

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

منها اثنان من إيران، روسيا تطلق صاروخ سويوز للفضاء محملا بعشرات الأقمار

المزيد

خدمات

المزيد

35 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالأسواق

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أسباب متلازمة القولون المتهيج وطرق علاجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يأتي الرزق الواسع للإنسان؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

هل العربون يعد نوعًا من توثيق الصفقة؟، أمين الفتوى يوضح موقف الشرع والقانون

ما هي النار المؤصدة، ومعنى المشأمة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads