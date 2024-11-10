أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والملوخية والبصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 16 جنيهًا. تراوح سعر كيلو ملوخية من 8 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 12 جنيها. تراوح سعر كيلو بسلة من 40 إلى 45 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.