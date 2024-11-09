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اقتصاد

الطماطم تبدأ من 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 12 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 16 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 7 إلى 10 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو بسلة من 40 إلى 45 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 60 إلى 80 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 17 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

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انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الخميس بسوق العبور

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